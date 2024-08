Nella loro lotta, Ramelow è persistente, Voigt sta concludendo, e l'AfD sta solo raggiungendo il punto medio.

Si sta svolgendo l'ultima significativa discussione prima delle elezioni statali della Turingia domenica. Su ntv e Antenne Turingia, i candidati principali discutono di argomenti critici come Solingen, l'Ucraina o l'istruzione, a eccezione del malato Höcke. Il suo vice non fornisce chiarezza.

La campagna elettorale accesa in Turingia è lungi dall'essere gentile. L'AfD fluttua intorno al 30%, l'SPD lotta per remainder in doppia cifra, i Verdi e l'FDP sono sull'orlo - e un'alleanza quasi sconosciuta guidata da Sahra Wagenknecht, il cui volto è ovunque sui manifesti, nonostante non sia candidata. La CDU, che non sopporta l'AfD e la Sinistra e non vuole cooperare con i Verdi, ha solo un'opzione per il potere: governare con l'SPD e il BSW. E i 1,6 milioni di elettori abilitati aspettano, molti con un vivo interesse per un argomento che non sarà deciso nel Parlamento statale di Erfurt - il conflitto in Ucraina in corso.

Nikolaus Blome di ntv e Alex Küper di Antenne Turingia hanno molto di cui discutere con i leader dei partiti a Weimar. Quasi tutti sono presenti per il dibattito finale prima delle elezioni statali: il Presidente del Consiglio Bodo Ramelow della Sinistra, il candidato della CDU Mario Voigt, il Ministro dell'Interno SPD Georg Maier, la candidata dei Verdi Madeleine Henfling e Thomas Kemmerich dell'FDP. Tuttavia, Björn Höcke, che ha annullato all'improvviso quella mattina per motivi di salute, era assente.

Blome ha chiesto a Möller delle condizioni di Höcke. Möller ha sostenuto di non sapere nulla, dicendo di non essere il medico di Höcke e di non averlo visitato a casa. Ha solo menzionato che Höcke aveva avuto problemi a dormire la notte prima.

Quali sono le conseguenze degli omicidi di Solingen?

La risposta di Möller non ha convinto, poiché Höcke aveva già annullato una volta, il lunedì, per motivi personali. Ma aveva un altro evento programmato per il giovedì successivo. Blome ha insistito, dati i prevedibili "miglioramenti improvvisi" di Höcke. Möller è rimasto fermo, sostenendo che i motivi di Höcke erano genuini. Anche i "populisti di destra", come li ha definiti Möller, possono avere problemi di salute durante una campagna. L'argomento è stato quindi abbandonato.

Il tema principale dello show erano gli omicidi di Solingen, dove un estremista radicalizzato ha accoltellato tre persone. Un punto di disputa nel caso era la deportazione fallita del colpevole. Insieme ai 4.500 individui in Turingia che rischiano la deportazione, Ramelow ha detto che non erano tutti criminali pericolosi. Il suo Ministro dell'Interno, Georg Maier, ha concordato - per ora, rimanevano ancora nel governo, una coalizione di rosso, rosso e verde.

Maier ha parlato di creare il quadro legislativo per le zone del divieto di coltelli. La Turingia era uno dei stati più sicuri della Germania. A volte può sembrare che solo i migranti commettano reati. "Non è così", ha detto Maier. Questa verità non era ovvia in Turingia.

Möller ha discusso un blocco delle deportazioni in Germania. Ha addirittura suggerito di viaggiare a Kabul per trattare con i talebani per il ritorno degli afghani, ha detto. L'AfD non deporterà medici, infermieri o autisti, ma piuttosto spacciatori, persone che aggrediscono violentemente gli altri o "lotta di strada". Tuttavia, sorgono problemi quando, ad esempio, il Marocco non accetta i propri cittadini.

Mario Voigt della CDU voleva evitare qualsiasi impressione di compiacenza. Ha proposto di istituire un centro di rimpatrio in Turingia e ha garantito 1800 poliziotti per i prossimi cinque anni. Katja Wolf del BSW era ferma sui nuovi arrivati, ma poi ha spostato la conversazione sui vantaggi della migrazione: la carenza di manodopera specializzata.

Anche i Venditori di Salsicce Sono Richiesti

La prospettiva in Turingia è cupa. Non cercano solo medici, ingegneri e altri professionisti altamente qualificati. Ora, anche i venditori di salsicce sono richiesti, come ha menzionato Blome in Turingia. Ramelow ha concordato e ha sottolineato che nei prossimi dieci anni si ritireranno 300.000 lavoratori, ma solo 150.000 li sostituiranno. Questi numeri indicano che senza immigrazione, la situazione sarebbe difficile. Anche se l'AfD vuole risolvere il problema della diminuzione della popolazione con il suo poster sulla riproduzione.

La Turingia sta perseguendo un approccio diverso: con la sua propria azienda, lo stato sta attivamente reclutando apprendisti dal lontano Vietnam. Ramelow ha riferito che ne erano già arrivati ​​776. Inoltre, i rifugiati ucraini erano autorizzati a lavorare immediatamente, ha sottolineato, senza il requisito di un corso di lingua prima, dopo l'introduzione della cosiddetta "Turbo Lavoro".

E la discussione è tornata all'AfD. Il suo capitolo statale è ampiamente considerato estremista di destra, che non è attraente per i lavoratori qualificati stranieri. Il sindaco di Jena, Thomas Nitzsche, ha detto in un'intervista che era "come un'ombra su tutto". Ora, la candidata verde Henfling ha sostenuto che l'AfD stava creando un clima che fomentava la violenza. "Chiunque posters 'Sole, sole, rimpatrio' o 'Rimpatrio crea spazio vitale', non stanno cercando di risolvere i problemi, ma di diffondere l'odio e infiammare la società", ha detto, rivolgendosi a Möller.

Henfling è ferma nella sua opposizione a Wolf, candidato della BSW, riguardo alla situazione dell'Ucraina. Secondo Wolf, le trattative e la diplomazia dovrebbero essere prioritarie per porre fine al conflitto. Un membro del pubblico ha chiesto quanto terreno ucraino Wolf sarebbe disposto a compromettere nelle trattative e quanto Henfling sarebbe disposta a cedere dalla Turingia se si trovasse di fronte a un aggressore. Henfling, politico dei Verdi, promuove anch'essa la pace, ma percepisce la BSW come incline a servire il presidente russo Vladimir Putin l'Ucraina su un piatto d'argento. La soddisfazione di Putin riguardo all'Ucraina è dubbia, un fatto riconosciuto dai paesi confinanti da tempo.

Le tensioni attuali tra CDU e BSW

L'istruzione è il tema principale in discussione nella Turingia. Ramelow, il Ministro-Presidente, rivela le sfide che affrontano, come gli studenti che imparano l'inglese solo due volte al mese e le donne anziane che insegnano biologia perché mancano insegnanti qualificati. Il governo di Ramelow ha assunto 7.500 insegnanti in dieci anni, ma ci sono ancora 1.000 posti vacanti che rimangono insoddisfatti.

Voigt propone una garanzia di impiego per gli studenti di istruzione, il reclutamento di entranti laterali e una riduzione della burocrazia. Wolf, candidato della BSW, sottolinea anche la necessità di meno burocrazia, avendo acquisito una conoscenza approfondita del problema avendo servito come sindaco di Eisenach.

Un accordo sembra plausibile poiché Voigt ha espresso in precedenza la sua disponibilità a collaborare con Wolf, nonostante l'interferenza del leader del partito Wagenknecht da Berlino. Tuttavia, Voigt è evasivo quando Blome gli chiede perché la CDU farebbe una coalizione con la Sinistra ma non con la BSW. La BSW è un partito scissionista della Sinistra, ma non c'è un accordo formale di non cooperazione tra loro. Una coalizione con la BSW è l'unica opzione per un governo di maggioranza. Wolf, noto per il suo pragmatismo, evita di ripetere le rigide richieste di Wagenknecht riguardo all'Ucraina, che sono inaccettabili per la CDU.

Un governo di minoranza è l'ultima cosa che chiunque in Turingia vuole, anche Ramelow concorda, sottolineando il difficile processo di formazione del governo dopo le elezioni della domenica sera. Le elezioni in Turingia non sono uno scherzo, nemmeno per i coraggiosi.

Il gruppo dei Verdi non era presente durante l'ultima discussione a causa di conflitti di programma, poiché il loro rappresentante Madeleine Henfling non è idoneo a candidarsi. Despite this, the topic of migration and the integration of foreign workers was brought up, with Green candidate Henfling criticizing the AfD for spreading hate and inflammatory rhetoric.

Despite the CDU's refusal to collaborate with the Greens, there are discussions about the need for a more pragmatic approach to education, with both CDU candidate Mario Voigt and BSW candidate Katja Wolf agreeing on the need for less bureaucracy and more qualified teachers. However, the current tensions between the CDU and BSW, particularly over the issue of Ukraine, continue to pose a challenge to any potential coalition government.

