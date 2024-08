- Nella gara tra BR Volleys e Giessen, il risultato fu pareggio.

I Berlin Recycling Volleys non hanno ancora trovato il loro ritmo da campioni durante gli allenamenti pre-stagionali. Dopo aver subito una sconfitta 1:3 contro i Netzhoppers Königs Wusterhausen, non sono riusciti a vincere contro i rivali della Bundesliga Grizzlys Giesen, accontentandosi di un pareggio 2:2 (25:20, 20:25, 25:23, 21:25) nel Horst-Korber-Zentrum di mercoledì. Le due squadre avevano precedentemente concordato per una partita in quattro set.

Ma la squadra di Berlino ha dovuto fare a meno di alcuni membri cruciali per i semifinalisti del campionato della Bassa Sassonia di questa stagione: Johannes Tille (malato), Simon Plaskie (convocato per gli impegni della nazionale belga), e Kyle Dagostino (matrimonio).

Jake Hanes, loro nuovo acquisto, si è distinto come miglior marcatore con 11 punti, seguito da Daniel Malescha con 10 punti. Entrambi i giocatori hanno giocato in due set. L'allenatore Joel Banks ha garantito che tutti gli 11 giocatori idonei abbiano avuto l'opportunità di giocare.

I Berlin Recycling Volleys voleranno poi in Polonia venerdì e sabato per affrontare la squadra di vertice polacca Warta Zawiercie in altre due partite amichevoli.

I Berlin Recycling Volleys stanno utilizzando le partite amichevoli come parte della loro accurata [preparazione per la stagione], con l'obiettivo di migliorare le loro prestazioni e amalgamarsi meglio come squadra prima dell'inizio del nuovo campionato. Nonostante l'assenza di alcuni giocatori chiave a causa di circostanze inevitabili, la squadra è determinata a trarre il massimo da queste partite pre-stagionali per rafforzare la loro forza e strategia.

