- Nella gara, Nusa emerge trionfante su Bochum.

Vittoria Thrilling 1-0 (0-0) contro il VfL Bochum, Nusa di Leipzig sigla il gol vincente al 59', salvando i suoi dalla sorpresa all'inizio della Bundesliga. Dopo l'espulsione di Willi Orban all'84', la squadra di Leipzig dovrà migliorare nelle prossime partite. All'inizio, i 44,611 spettatori avevano motivo di preoccupazione, poiché la squadra aveva vinto solo due delle precedenti otto partite d'apertura e ne aveva perse quattro.

Malcontento dei Tifosi

Inaspettatamente, l'inizio della stagione è stato tranquillo tra il pubblico - almeno fino al dodicesimo minuto. I tifosi di Leipzig hanno evitato la loro solita posizione nel settore B per i primi undici minuti, protestando contro il presunto trattamento severo della dirigenza del club. A causa di due incidenti pirotecnici a Heidenheim e Francoforte l'anno scorso, il club ha imposto sanzioni allo stadio e revocato gli abbonamenti stagionali. Questa stagione non ci saranno coreografie presentate per le partite in trasferta per prevenire il contrabbando di fuochi d'artificio illegali.

Prima della partita, alcuni tifosi hanno esibito cartelli in città, tra cui il messaggio "Siamo i tifosi che non volete". È prevista una discussione tra il club e la base dei tifosi la settimana prossima. Finalmente, i manifestanti sono entrati nella sezione al dodicesimo minuto, creando un'atmosfera vivace.

Anche se hanno quasi regalato un gol alla dirigenza di Leipzig attraverso Benjamin Sesko, è stato correttamente annullato per fuorigioco. La favorita ha avuto difficoltà con la pressione incessante di Bochum, mostrando mancanza di velocità e precisione nel gioco. Il portiere Peter Gulacsi ha commesso un errore nella ricezione del pallone, ma Moritz Broschinski e Lukas Daschner di Bochum hanno sprecato l'occasione di approfittarne.

Frustrazione di Rose

Man mano che la prima metà procedeva, l'allenatore di Leipzig, Marco Rose, diventava sempre più esasperato. Si è recato a bordo campo, facendo gesti animati e gridando, ma le sue istruzioni sembravano inizialmente cadere nel vuoto. Al fischio dell'intervallo, il nuovo allenatore di Bochum, Peter Zeidler, era in vantaggio, avendo lavorato con Rose in precedenza a Salisburgo nel 2015.

In quel periodo, Rose aveva avuto successo nell'academy e era familiare con la filosofia di calcio di Zeidler. Purtroppo, Bochum mancava del noto paratore di rigori Manuel Riemann, attualmente coinvolto in una disputa legale con il club e quindi escluso dagli allenamenti della squadra. Tuttavia, il suo sostituto, Patrick Drewes, si è dimostrato all'altezza.

Nusa Segna

Il ritmo della seconda metà è rimasto lento, ma trenta minuti dopo l'intervallo, Rose ha deciso di fare un cambio, introducendo il nuovo acquisto Nusa. Cinque minuti dopo, Nusa si è fatto sentire, segnando il suo secondo gol in sole due partite ufficiali per Leipzig, seguendo un tiro di Xavi Simons bloccato.

Con rinnovata fiducia, Leipzig ha dominato il pallone, ma le occasioni per un gol chiaro sono rimaste rare. La tensione è salita quando il sostituto di Bochum, Myron Boadu, ha superato la difesa di Leipzig, ma il coraggioso intervento in extremis di Orban ha impedito un potenziale pareggio. Alla fine, Leipzig è riuscita a mantenere il suo vantaggio di un gol, assicurando la vittoria cruciale.

In mezzo al malcontento dei tifosi e alle scarse prestazioni del club nelle recenti partite d'apertura, il gruppo di tifosi olandesi ha scelto di esprimere le proprie preoccupazioni durante la partita contro il VfL Bochum. Nonostante le distrazioni, Antonio Nusa, originario dei Paesi Bassi, si è rivelato una figura cruciale, segnando il gol vincente per la sua squadra.

