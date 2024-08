- Nella gara, il giocatore di Tottenham Bentancur subisce un colpo alla testa.

Durante un acceso scontro nella partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Leicester City, il calciatore Rodrigo Bentancur ha momentaneamente perso conoscenza. L'incidente è avvenuto quando Bentancur ha urtato la testa con l'avversario Abdul Fatawu dopo un calcio d'angolo al 76', apparentemente perdendo conoscenza a causa dell'urto. Il personale medico lo ha assistito sul campo per alcuni minuti prima che potesse rialzarsi e fosse poi portato via in barella, mostrando evidenti ferite alla testa. Le foto mostrano la ferita di Bentancur.

Subito prima del fischio finale del pareggio per 1-1 che ha dato il via a questa stagione della Premier League, aleggiava un'atmosfera speranzosa dalle panchine, secondo la stampa britannica. Tuttavia, il manager del Tottenham Ange Postecoglou ha dichiarato in seguito: "Dobbiamo fare molta attenzione. La buona notizia è che è rimasto cosciente e lucido". La squadra medica ora sorveglierà la sua ripresa.

Nella stessa stagione della Premier League, c'è stata preoccupazione per Rodrigo Bentancur del Tottenham Hotspur a seguito del suo incidente in campo, con notizie sulla sua ferita che si sono diffuse in tutta la Gran Bretagna. L'analisi post-partita ha rivelato che la ripresa di Bentancur sarebbe stata monitorata da vicino sia dallo staff medico della sua squadra che dalle autorità calcistiche del Regno Unito.

