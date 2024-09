Nella gara di triathlon paralimpica, Max Gelhaar si aggiudica il secondo posto.

Il triatleta Max Gelhaar si aggiudica una medaglia d'argento alle Paralimpiadi. Nonostante avesse guidato nelle prime due discipline, un concorrente spagnolo ha intensificato il suo gioco. Ancora una volta, la Senna ha portato problemi, questa volta legati alla qualità dell'acqua.

Max Gelhaar ha inaugurato i Giochi Paralimpici di Parigi con una medaglia d'argento nel triathlon. Il 26enne ha registrato un tempo di 1:08:43 nella gara di 750m a nuoto, 20km in bicicletta e 5km di corsa, arrivando 38 secondi dietro il campione del mondo spagnolo Daniel Molina nella classe PTS3. Questo risultato ha rappresentato un importante traguardo per Gelhaar, che in precedenza aveva conquistato tre terzi posti e un secondo titolo ai campionati del mondo.

"Ho vinto l'argento, non ho perso l'oro", ha commentato Gelhaar. "La gara è stata intensa fin dall'inizio. È stato un caos in acqua". Alla fine, è stato "molto soddisfatto" del risultato. Gelhaar, che compete con spasticità emiparesi, è uscito dall'acqua in quarta posizione ma è riuscito a guidare in bicicletta. È stato Molina alla fine a superarlo durante la corsa. Il campione portabandiera Martin Schulz prenderà il via più tardi oggi (12:20), con altri cinque triatleti tedeschi in gara vicino al Pont Alexandre III. Schulz aveva conquistato la sola medaglia tedesca a Rio e Tokyo.

Eventi rinviati a causa della scarsa qualità dell'acqua

Gli eventi sono stati rinviati domenica a causa della scarsa qualità dell'acqua. Le forti piogge di venerdì sono state seguite da un breve temporale e da un forte acquazzone nella tarda serata di sabato. La gara olimpica maschile di triathlon è stata rinviata a causa della scarsa qualità dell'acqua. Dopo le gare in acque aperte, diversi atleti hanno segnalato di aver avuto nausea e persino conati di vomito.

Negli ultimi anni, il governo francese ha stanziato circa 1,4 miliardi di euro per la pulizia della Senna. Questo ha incluso la connessione di numerosi edifici alle fognature, che in precedenza scaricavano le acque reflue direttamente nel fiume e nei suoi affluenti. È stato costruito anche un grande bacino di deflusso a Parigi per evitare che le fognature finiscano nella Senna durante i forti temporali.

La vittoria della medaglia d'argento di Gelhaar alle Paralimpiadi rappresenta il suo miglior risultato in una competizione importante.

