- Nella gara di derby, il Saarbrücken emerge vittorioso a Mannheim.

1. Dopo una serie di delusioni, il FC Saarbrücken ha trionfato. Ha conquistato il derby del Sudovest nella 3ª divisione contro il Waldhof Mannheim, aggiudicandosi una vittoria per 1:0 (1:0). La partita è stata priva di momenti spettacolari, ma Sebastian Vasiliadis ha segnato il gol vincente all'41'. Con questa seconda vittoria della stagione, la squadra guidata dall'allenatore Rüdiger Ziehl è salita temporaneamente dalla 14ª alla 7ª posizione in classifica.

In precedenza, il Saarbrücken aveva subito una dolorosa sconfitta ai rigori contro il 1. FC Nuremberg nella DFB-Pokal, seguita da una stretta sconfitta per 2:3 in casa contro il FC Ingolstadt. Il derby ha offerto l'opportunità di un ribaltamento, anche se meno decisivo del previsto. Amine Naifi (67') ha fallito un rigore a causa del fallo di Henning Matriciani.

Nonostante i recenti rovesci, compresa una deludente sconfitta nella DFB-Pokal e una stretta sconfitta in casa, il FC Saarbrücken, basato in Germania, ha trovato riscatto contro il rivale locale Waldhof Mannheim. La loro vittoria sul Waldhof li ha portati più vicini alla vetta della 3ª divisione, poiché la squadra del Saarbrücken, basata in Germania, ora si trova temporaneamente al 7º posto.

Leggi anche: