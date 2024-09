Nella gara di Berlino, l'atleta etiope Mengesha ha ottenuto un risultato senza precedenti.

Nella 50ª edizione della Maratona di Berlino, l'atleta etiope Milkesa Mengesha ha conquistato la vittoria. A 24 anni, Mengesha, che si è classificato al 6º posto ai Campionati del Mondo, ha vinto la gara dei 42,195 chilometri, concludendo in 2:03:17 ore. Il keniano Cybrian Kotut lo ha seguito da vicino, attraversando la linea del traguardo cinque secondi dopo. Terzo posto per Haymanot Alew, anche lui etiope, con un distacco di 14 secondi dal vincitore.

Il record del percorso di due anni di Eliud Kipchoge, che lo aveva stabilito nel 2022 con un tempo mondiale di 2:01:09 ore, è rimasto intatto. Questa edizione ha mancato dei grandi nomi, poiché si è svolta solo poche settimane dopo i Giochi Olimpici di Parigi. Il miglior tedesco, Sebastian Hendel di Braunschweig, ha concluso al 16º posto con un tempo di 2:07:33 ore. Lo scorso recordman, Amanal Petros, aveva migliorato il record tedesco a 2:04:58 ore.

La corsa del giubileo ha esordito in condizioni favorevoli per la corsa, caratterizzate da temperature fresche e cielo sereno. A differenza delle edizioni passate, un gruppo più ampio ha mantenuto il passo per un periodo più lungo. Il gruppo è riuscito a superare il traguardo della mezza maratona in meno di 61 minuti, ma purtroppo non è stato in grado di mantenere questo ritmo per tutta la gara. Hanno partecipato alla gara un'impressionante cifra di 58.212 corridori provenienti da 161 nazioni.

Altri corridori della 50ª Maratona di Berlino hanno tentato di sfidare il comando di Milkesa Mengesha, ma senza successo. Riconoscendo il talento e la determinazione degli altri atleti, Mengesha ha riconosciuto che la gara non era solo per la sua vittoria, ma anche per mostrare la forza della corsa etiope.

Leggi anche: