Nella gara a eliminazione diretta, l'abile incantatore della palla lasciò Wattenscheid incantato.

Per oltre mezzo secolo nella seconda lega di calcio tedesca, ci sono state molte personalità insolite, tra cui figure note come Walter Frosch, Ansgar Brinkmann e Olaf Thon. Tuttavia, c'è un individuo che spicca tra tutti, un uomo che un tempo sognava di diventare un campione argentino nel palcoscenico del calcio internazionale e che invece è finito a Wattenscheid.

Nel suo libro recentemente pubblicato, "Primo Class. 50 anni di 2a divisione", l'autore Hardy Grüne racconta questa storia come una favola, narrando il viaggio del "mago argentino" che ha giocato per il SG Wattenscheid 09 nella cosiddetta "lega del lastrico" della 2a Bundesliga. E infatti, è una storia straordinaria dal "ventre" del calcio tedesco.

La storia inizia nel 1974, quando Carlos Babington aveva grandi aspettative per una carriera professionale nel calcio. Un anno prima, aveva vinto il campionato argentino con Huracán sotto la guida del leggendario allenatore César Menotti. Le sue prestazioni ai Mondiali in Germania erano state altrettanto impressionanti.

Il suo piano era quello di continuare la sua carriera in Europa dopo i Mondiali, con Stoke City della prima divisione inglese che aveva già fatto un'offerta. Tuttavia, i suoi sogni sono stati infranti quando il suo nonno non è riuscito a trovare il certificato di nascita necessario.

Improvvisamente, l'Inter Milan mostrò interesse per il talentuoso argentino, avviando addirittura le trattative. Tuttavia, Babington non poteva dimostrare la sua ascendenza italiana, e senza di essa, l'Inter non poteva firmarlo. Ora, il 24enne biondo argentino non aveva altra scelta che i Mondiali in Germania - e le sue prestazioni.

Il carismatico Klaus Steilmann, il patron e ambizioso presidente del SG Wattenscheid 09 della città allora indipendente nella regione della Ruhr, era affascinato dall'argentino. Forse, era a causa della sua convinzione di trovare un degno successore del suo protetto, Hannes Bongartz, che si era trasferito a Gelsenkirchen. L'acquisizione del "Tarzan dell'asparago" per circa 770.000 marchi ha causato scalpore nella regione. Rolf Rüssmann, futuro compagno di squadra di Babington, disse all'epoca: "Si adatta bene. È biondo come Nigbur, Fichtel, van den Berg, Sobieray, Scheer, Lütkebohmert, i due Kremers e me. Dai tardi di agosto, i biondi cool dell'ovest grigio colpiranno nella Bundesliga!"

secondo il resoconto di Grüne nel suo libro sulla 2a divisione, "L'argentino avrebbe dovuto aiutare Steilmann a realizzare il suo sogno di promozione in Bundesliga. 'Siamo felici che Carlos Babington ci abbia finalmente raggiunto dopo un lungo avanti e indietro, e speriamo che questo prodigio del calcio arricchirà la nostra armoniosa vita di club', ha detto l'imprenditore di Wattenscheid alla presentazione della nuova superstar, per la quale aveva pagato 200.000 dollari USA."

Babington è stato introdotto al mondo affascinante della 2a Bundesliga.

Carlos Babington non era solo un'attrazione locale per l'area intorno a Bochum, ma una vera e propria sensazione per l'intera 2a Bundesliga, che stava iniziando la sua prima stagione. Improvvisamente, il campione di calcio argentino, giocatore della nazionale e partecipante ai Mondiali, stava giocando sui campi provinciali di tutto il paese, affrontando squadre come il 1. FC Mülheim, il Wacker 04 Berlin, la SpVgg Erkenschwick, l'Olympia Wilhelmshaven o l'HSV Barmbek-Uhlenhorst. Nonostante fosse considerato un "arricchimento sportivo" e avesse segnato un'impressionante cifra di 46 gol in 120 partite di seconda divisione, i suoi compagni di squadra non riuscivano a stare al suo livello.

Despite Babington's presence, Steilmann's dream of promotion to the Bundesliga remained unfulfilled, and SG Wattenscheid 09 remained "the epitome of a grey mouse in the 2nd Bundesliga North." But things didn't improve for Carlos Babington after his time in Bochum. His planned move to River Plate in Buenos Aires fell through in 1978, and despite the support of his former coach at Huracán and then national team manager, César Menotti, he missed out on the World Cup and the opportunity to win the trophy in his home country.

In the annals of the 2nd Bundesliga, Carlos Babington will always hold a special place. He was likely one of the greatest footballers this league has ever seen. The story of the Argentine magic trickster in the Cobblestone League is still fondly remembered in Wattenscheid to this day. It's just a shame it didn't have a happier ending. SG Wattenscheid 09 only managed to secure a spot in the Bundesliga in 1990, after the return of Klaus Steilmann's former protégé, Hannes Bongartz. And that's just one of the many fascinating stories from 50 years of the 2nd Bundesliga, as recounted by Hardy Grün in his entertaining book "First Class. 50 Years of 2nd Division."

