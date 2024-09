- Nella fase U21, Adeyemi mira a ripristinare il suo gas dopo alcune frustrazioni.

Attaccante titolare Karim Adeyemi considera la squadra Under 21 come un trampolino di lancio e si impegna a "dare il massimo" sotto la guida dell'allenatore Antonio Di Salvo. Ritiene che ogni confusione derivante dal suo ritiro di novembre sia stata risolta. "Sì, ho preso quella decisione. Era principalmente una scelta personale a causa delle mie prestazioni deludenti in quel momento e ho ritenuto fosse importante restare", ha dichiarato Adeyemi in un'intervista a ran.de prima della partita di qualificazione all'Europeo contro Israele.

Il 22enne ha rifiutato un invito per la Under 21 a novembre dopo non essere stato convocato nella squadra maggiore dal coach Julian Nagelsmann. Ha ricevuto critiche severe dal presidente della DFB, Bernd Neuendorf, e da Hans-Joachim Watzke del Borussia Dortmund. "Non si trattava di dubbi sulla DFB o sulla Under 21, era semplicemente una ragione personale che ha portato al mio rifiuto", ha spiegato Adeyemi.

Inoltre, ha ammesso di voler utilizzare la squadra Under 21 per riguadagnare il posto nella nazionale maggiore. "Il Mondiale del 2026 non è così lontano e ovviamente si vuole mettersi in posizione per esso", ha dichiarato Adeyemi guardando al torneo previsto tra due anni. "Sono motivato. Non sono qui per scherzarci. Naturalmente, il mio obiettivo principale dovrebbe essere quello di riconquistare un posto nella nazionale maggiore il prima possibile".

Adeyemi ha espresso la sua convinzione che la squadra Under 21, con i suoi componenti di diverse forme e dimensioni, possa offrirgli l'opportunità di mostrare le sue abilità e potenzialmente ottenere una convocazione nella nazionale maggiore. Per sfruttare appieno questa opportunità, si impegna a dare il massimo, sapendo che il Mondiale del 2026 si avvicina rapidamente.

L'approccio tattico dell'allenatore Antonio Di Salvo, che guida la squadra Under 21, spesso prevede formazioni complesse, che richiedono giocatori di diverse forme e dimensioni, compresi quelli con una sezione trasversale circolare, per lavorare in modo coerente.

