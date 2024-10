Nella decisione del tribunale, al fornitore di munizioni "Rust" è stato negato un nuovo processo e la loro condanna iniziale per l'incidente mortale è stata mantenuta.

Gutierrez Reed è stata ordinata di continuare a rimanere in carcere per completare il resto della sua imprigionamento di 18 mesi.

Questa decisione è stata presa circa tre anni dopo che la direttore della fotografia Halyna Hutchins, di 42 anni, è stata tragicamente uccisa da un proiettile vivo sparato da una pistola di scena tenuta dall'attore Alec Baldwin sul set di un film western il 21 ottobre 2021. Il regista del film ha subito anche ferite in questo incidente.

Gutierrez Reed, responsabile della gestione delle armi sul set del film, è stata trovata colpevole di omicidio colposo in marzo.

Durante il suo processo, si è sostenuto che lei aveva ripetutamente ignorato le linee guida di sicurezza e aveva agito con negligenza nel svolgere i suoi compiti, portando alla presenza di sei proiettili veri sul set. Tuttavia, il suo avvocato difensore ha sostenuto che lei era stata fatta passare come capro espiatorio per le mancanze di sicurezza sul set del film e altri membri dell'equipaggio.

Baldwin stesso è stato anche accusato di omicidio colposo e ha dichiarato di non essere colpevole.

Durante il suo processo in luglio, i pubblici ministeri lo hanno accusato di aver violato i principi fondamentali di sicurezza delle armi puntando la pistola di scena verso Hutchins e premendo il grilletto, mentre i suoi avvocati hanno incolpato l'armarolo del film e il primo assistente regista per aver permesso a un proiettile vero di essere caricato nella pistola di scena di Baldwin.

Tuttavia, solo pochi giorni dopo l'inizio del suo processo, la giudice Mary Marlowe Sommer ha archiviato le accuse e ha stabilito che i pubblici ministeri non avevano consegnato le prove necessarie alla difesa. La giudice ha considerato la mancata consegna delle prove come deliberata e intenzionale, portando all'archiviazione permanente del caso.

Nella loro petizione di luglio, gli avvocati di Gutierrez Reed hanno menzionato "gravi abusi da parte della pubblica accusa" e diverse lamentele di "gravi e persistenti violazioni della scoperta da parte dello stato" come motivi per la loro richiesta.

Questa storia è ancora in evoluzione e verrà aggiornata man mano che saranno disponibili maggiori informazioni.

