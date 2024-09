Nella corsa per la nomina al Cancelliere, Söder rinuncia alla posizione vantaggiosa di Merz.

È stato un argomento caldo per un po' di tempo: chi sarà il probabile candidato cancelliere dell'Unione? Ora sembra che questa domanda abbia una risposta. Secondo diversi mezzi di comunicazione, il posto potrebbe essere occupato dal leader della CDU Merz.

Il leader della CSU Markus Söder sembra ritirarsi dalla corsa alla cancelliera dell'Unione, aprendo potenzialmente la strada al presidente della CDU Merz. Secondo fonti vicine alla situazione, entrambi i leader pianificano di proporre Merz come candidato, previa approvazione dei comitati di entrambi i partiti. Questa notizia è stata riferita da Reuters. Alle 12 a Berlino, Merz e Söder terranno una conferenza stampa congiunta.

Inizialmente, i due leader dei partiti avevano detto che avrebbero deciso la 'questione K' dell'Unione entro la fine dell'estate. Con questo ultimo sviluppo, si prevede che l'Unione si candidi alle prossime elezioni federali con Merz alla guida. Tuttavia, la parola finale spetta ai comitati dei partiti.

La conferenza stampa segue l'annuncio del ministro presidente del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst, fatto lunedì sera, in cui ha dichiarato di ritirarsi dalla corsa alla cancelliera e di sostenere Merz. Ha espresso il suo contento se anche la CSU avesse sostenuto "Merz come candidato comune forte".

Ampio sostegno per Merz all'interno della CDU

Da allora, numerosi altri politici della CDU hanno pubblicamente sostenuto Merz e hanno invitato all'unità tra i partiti. Il responsabile parlamentare dell'Unione Thorsten Frei ha invitato i partiti dell'Unione a presentare un fronte unito. "Vincere richiede un alto livello di unità", ha detto il politico della CDU al "Rheinische Post". Il vicepresidente del parlamento dell'Unione Jens Spahn ha accolto la decisione di Wüst di ritirarsi. "La decisione di Hendrik Wüst è un importante passo avanti per l'unità dell'Unione e, di conseguenza, per la vittoria alle elezioni del 2025", ha detto il politico della CDU al "Rheinische Post". Il nuovo capo dell'Associazione dei Lavoratori Cristiani Democratici (CDA) Dennis Radtke ha espresso un sentimento simile. Ha descritto la decisione di Wüst come "un importante segnale". "Solo attraverso l'unità e uno spirito di squadra forte si possono vincere le elezioni", ha detto il politico europeo al giornale.

La vicepresidentessa della CDU Karin Prien aveva già fatto cenno a un possibile accordo tra la CDU e la CSU riguardo a un candidato cancelliere. Su ntv, Prien ha detto: "È ora di ottenere risultati". Sulla candidacy

Leggi anche: