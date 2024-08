Nella conversazione iniziale dopo la nomina, Harris ha discusso le sue prospettive.

Nella chiacchierata con CNN's Dana Bash, Harris ha menzionato che, nel caso in cui dovesse vincere le elezioni presidenziali di novembre, includerebbe un repubblicano nel suo gabinetto per favorire l'unità nazionale.

La discussione si è svolta mentre Harris era in una campagna a Savannah, in Georgia. Questa intervista segna la sua prima apparizione sui media da quando è stata scelta come candidata democratica e andrà in onda alle 21:00 ora locale (le 01:00 CET del venerdì).

Il GOP, guidato dall'ex presidente Donald Trump, ha costantemente preso di mira Harris, sostenendo che si sia sottratta agli interviste da quando il presidente Joe Biden si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca.

Durante l'analisi post-intervista, è stato notato che Harris ha sottolineato l'importanza del suo futuro gabinetto, menzionando un prossimo appuntamento per un ruolo importante per un repubblicano per promuovere l'unità. Il GOP, nonostante le critiche, ha espresso la speranza che Harris onorerà la sua promessa elettorale di includere un repubblicano nel suo gabinetto.

