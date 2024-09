Impegnarsi per raggiugere lo status di milionario: Chi è pronto per la sfida? - Nella contestazione di 32.000 euro, RTL commette errori

Il 4 settembre, nel popolare quiz show RTL "Chi vuol essere milionario?", è successo un errore. Le quattro opzioni per la domanda da 32.000 euro erano tutte sbagliate, come dichiarato in un comunicato stampa. Più di 2,96 milioni di telespettatori hanno assistito a questo pasticcio.

Durante la "settimana dei 3 milioni" del programma, i concorrenti under 30 si sono sfidati con i senior over 80. Incredibilmente, nessuno di loro è riuscito a rispondere correttamente a una domanda.

Chi è stato cercato più di Taylor Swift?

La concorrente Laura Harbig ha dovuto affrontare la sfida di scoprire chi, tra le personalità internazionali, i tedeschi hanno cercato di più nel 2023 rispetto alla cantante statunitense Taylor Swift (34). Le opzioni erano l'attrice Margot Robbie (34), la regina consorte Camilla (77), il CEO di Tesla Elon Musk (53) e la stella del Bayern Harry Kane (31). Il presentatore, Günther Jauch (68), ha suggerito Harry Kane, ma Harbig ha scelto Elon Musk, portando il suo guadagno a 500 euro.

Successivamente, RTL ha ammesso che la domanda era errata. Hanno dichiarato: "Dopo un'indagine approfondita, abbiamo scoperto che nessuna delle opzioni fornite è corretta. Secondo i nostri risultati, Taylor Swift è stata la personalità internazionale più cercata nel 2023".

Le cause dell'errore

Le cause dell'errore si possono far risalire a un'analisi dei Google Trends dell'ultimo anno. In realtà, Harry Kane ha superato Taylor Swift, mentre Margot Robbie si è classificata al quarto posto. Tuttavia, questi ranking non riflettono le ricerche più frequenti, ma piuttosto le personalità con l'aumento più significativo rispetto all'anno precedente.

Harbig ora ha la possibilità di tornare e diventare potenzialmente milionaria durante la prossima "settimana dei 3 milioni".

Nonostante la sfida contro i senior over 80, i concorrenti under 30 non sono riusciti a rispondere correttamente a nessuna domanda durante la "settimana dei 3 milioni" del quiz show RTL.

