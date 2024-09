- Nella contea di Lüneburg, un incendio distrugge numerose auto classiche.

Un blocco di fiamme ha distrutto numerosi vecchi automobili in un fienile a Bleckede, sotto la giurisdizione del distretto di Lüneburg. Le prime valutazioni suggeriscono che circa sei veicoli sono stati divorati dall'incendio, come riferito dalla polizia. Diversi residenti hanno attivato i sistemi d'allarme dei vigili del fuoco all'alba. Fortunatamente, non ci sono state vittime. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme in modo rapido. Purtroppo, il fienile è stato ridotto in cenere, ma per fortuna le case vicine sono rimaste illese.

Le autorità tengono la mente aperta riguardo ai potenziali responsabili, con guasto tecnico o incendio doloso sotto considerazione. Il costo stimato dei danni supera i diversi migliaia di euro.

La polizia sta indagando sulla possibilità di incendio doloso a causa dell'incendio del fienile, data la natura sospetta dell'evento. Al suono dell'allarme antincendio, la polizia locale è stata pronta ad arrivare sulla scena.

Leggi anche: