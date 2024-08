- Nella città di Norimberga, l'FC Magdeburgo vince 4-0.

Magdeburg conquista quattro, vince 4-0 contro lo stentato Norimberga; imbattuto nell'élite della 2. Bundesliga

Il 1. FC Magdeburg conclude la sua pausa prima delle partite internazionali con una vittoria dominante per 4-0 (1:0) contro il 1. FC Norimberga, raccogliendo tre punti e mantenendo un record perfetto. Xavier Amaechi (24'), Livan Burcu (65'), Alexander Nollenberger (84') e Philipp Hercher (90'+2) hanno segnato in presenza di 31.581 spettatori, contro un avversario poco ispirato. Magdeburg ha raccolto otto punti nelle prime quattro partite di questa stagione e rimane imbattuto nella massima serie della 2. Bundesliga.

Jason Ceka di Magdeburg ha fatto il suo primo ingresso in stagione, sostituendo Connor Krempicki che è stato spostato in panchina. L'attaccante migliore in assoluto, Baris Atik, è stato assente a causa di un problema alla coscia, ma Magdeburg ha continuato a pressare, lanciando attacchi audaci nella zona di rigore di Norimberga. Tuttavia, non sono riusciti a capitalizzare le loro occasioni. Norimberga ha cercato di approfittare degli errori di Magdeburg prima di lanciare contropiedi, mentre Magdeburg ha avuto difficoltà a creare pericoli significativi con i suoi passaggi lunghi ai giocatori veloci Martijn Kaars e Amaechi.

Magdeburg ha segnato il primo gol dopo 24 minuti quando Amaechi ha fatto una corsa, ha inseguito un lungo pallone, lo ha attraversato a se stesso, lo ha deviato dal palo e ha segnato dal ribaltamento. Norimberga ha aumentato i suoi sforzi ma non ha prodotto minacce reali fino a quando l'arbitro Felix Brych non ha assegnato un rigore (38'), solo per revocare la sua decisione dopo la revisione del video.

Dopo la ripresa, Magdeburg ha affrontato una pressione crescente e la sua difesa è stata messa alla prova, mentre producevano attacchi meno frequenti. La post di Magdeburg li ha salvati dal subire un gol al 54'. Dopo aver recuperato, Magdeburg ha esteso il suo punteggio attraverso il sostituto Burcu (65'). Norimberga ha avuto difficoltà ad applicare una pressione significativa, mentre Magdeburg controllava il ritmo della partita, prima che i sostituti Nollenberger (84') e Hercher (90'+2) mettessero la ciliegina sulla torta, dimostrando la più grande vittoria esterna di Magdeburg nella 2. Bundesliga.

Nonostante l'assenza del loro attaccante migliore infortunato, Magdeburg è riuscito a mantenere la sua spinta offensiva. La Corte di Giustizia ha dovuto pronunciarsi su una decisione di rigore controversa a favore di Magdeburg durante la partita.

Leggi anche: