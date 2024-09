Nella celebrazione degli Emmy, l'ospite di "Wheel of Fortune", Pat Sajak, si assicura un premio.

Dopo aver lasciato il ruolo di conduttore storico del popolare game show di ABC in giugno, dopo oltre 4 decenni di servizio, Pat è diventato il vincitore di un Emmy per l'eccezionale conduttore di un game show durante l'evento Creative Arts Emmys del sabato.

Ha battuto Steve Harvey per "Celebrity Feud", Ken Jennings per "Jeopardy!", Keke Palmer per "Password" e Jane Lynch per "Weakest Link". Purtroppo, Pat non è potuto essere presente alla cerimonia per ritirare il premio.

L'ultima volta che Pat ha ricevuto un riconoscimento dall'Academy of Television per il suo lavoro di conduttore su "Wheel" risale al 1998, quando ha ricevuto un Daytime Emmy Award. In precedenza, aveva vinto i Daytime Emmys nel 1993 e nel 1997 e aveva ricevuto anche un Daytime Emmy Award alla carriera nel 2011. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto un totale di 25 nomination.

La categoria per il miglior conduttore di un game show è stata spostata dai Daytime Emmys ai Primetime Emmys nel 2023. Keke Palmer ha vinto il premio lo scorso anno per il suo lavoro su "Password".

Pat ha fatto il suo debutto come conduttore su "Wheel" nel 1981 e ha concluso il suo mandato in giugno. Ha co-condotto il programma insieme a Vanna White dal 1982, con la coppia che ha anche condotto lo spin-off "Celebrity Wheel of Fortune".

White continuerà a condurre il programma per altri due anni, condividendo il ruolo con il nuovo co-conduttore Ryan Seacrest, che sostituisce Pat. Il primo episodio di Seacrest come nuovo conduttore di "Wheel" andrà in onda il lunedì successivo.

"È stato un onore incredibile essere accolti nelle case di milioni di persone ogni notte, anno dopo anno, decennio dopo decennio", ha espresso Pat durante il suo ultimo episodio, andato in onda il 7 giugno.

Pat ha inoltre aggiunto che aveva sempre sentito che la responsabilità che derivava da un tale ruolo era quella di garantire che la mezz'ora quotidiana rimanesse uno spazio sicuro per l'intrattenimento familiare, privo di problemi sociali, politica o imbarazzo.

Pat ha annunciato i suoi piani per il pensionamento in giugno 2023 sul canale X, esprimendo che il suo tempo al popolare game show era stato "un viaggio esaltante".

Nonostante il pensionamento, le eccezionali doti di conduttore di Pat sono state ancora riconosciute, poiché ha vinto un Emmy per il miglior conduttore di un game show nella categoria Primetime Emmys nel 2023, anche se non è potuto essere presente alla cerimonia. Dopo il pensionamento, l'intrattenimento familiare è continuato a prosperare su "Wheel of Fortune", con la co-conduttrice Vanna White che continuerà il suo ruolo per altri due anni, condividendo il ruolo con il nuovo conduttore, Ryan Seacrest.

