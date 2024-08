- Nella capitale del Pakistan, gli autobus sono ora solo per donne

Solo indirizzate o immediatamente palpate: per le donne del Sud-est asiatico, gli atti di molestia nei mezzi pubblici sono un evento quotidiano. Questo sta per cambiare. La capitale del Pakistan, Islamabad, sta introducendo autobus esclusivamente per donne.

Sotto lo slogan "Nessuna Tariffa & Nessuna Barriera", questi autobus rosa mirano a fornire un trasporto sicuro per le insegnanti e le studentesse dei villaggi vicini alla città, ha dichiarato un portavoce del Ministero dell'Istruzione all'Agenzia Telegrafica Tedesca. Tuttavia, questi autobus saranno a disposizione di tutte le passeggeri femmine. I bus inizieranno a operare il prossimo mercoledì, con tariffe gratuite.

Secondo il portavoce, il costo delle tariffe o la paura di essere molestate sui bus pubblici, soprattutto nelle aree rurali, spesso scoraggiavano molte ragazze dal frequentare la scuola. Nonostante Islamabad abbia già autobus scolastici gratuiti che trasportano solo ragazze, essi non raggiungono spesso le aree fuori dalla città. "Speriamo che molte ragazze tornino a scuola" con questa iniziativa, ha detto il portavoce.

La molestia sui mezzi pubblici è un problema diffuso nel tradizionale paese asiatico. Nelle linee metropolitane delle città più grandi, ci sono già scompartimenti per donne, ma spesso vengono utilizzati anche dagli uomini.

L'idea degli autobus rosa è stata implementata per la prima volta nella metropoli pakistana di Karachi a febbraio. La città ha iniziato con dieci autobus rosa, ma il numero dovrebbe aumentare in futuro per coprire quasi l'intera città.

"L'idea è quella di fornire alle donne e alle ragazze un trasporto sicuro per il lavoro, la scuola o l'università", ha detto Fida Hussain Baladi, portavoce dell'autorità dei trasporti locali, all'Agenzia Telegrafica Tedesca. Oltre ai passeggeri, anche il personale del bus sarà femminile, ad eccezione dell'autista del bus.

Politici e celebrità hanno accolto il progetto all'epoca. L'attrice pakistana Iffat Omar, ad esempio, l'ha definita "un grande contributo all'empowerment delle donne". Una studentessa di Karachi ha detto all'Agenzia Telegrafica Tedesca: "Migliaia di donne devono interrompere gli studi o lasciare il lavoro a causa dei desideri delle loro famiglie conservatrici, poiché non ci sono mezzi di trasporto sicuri". L'introduzione degli autobus solo per donne, quindi, è stato un "passo incoraggiante".

