Nella cancelleria di Scholz, il capo della CDU Merz sostiene un cambiamento nella politica dell'immigrazione.

Il capo del CDU Friedrich Merz è partito per la Cancelleria a Berlino martedì mattina, per un incontro con il Cancelliere Olaf Scholz (SPD). L'incontro era stato precedentemente programmato e Merz intendeva discutere di politica migratoria e delle conseguenze dell'incidente di Solingen, come...