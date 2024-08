- Nella campagna inaugurale della squadra di calcio di Monaco del 1860, assicurano il loro primo trionfo.

Munich 1860 ha dimostrato qualche resilienza nella terza divisione del calcio tedesco. I "Gatti" hanno ottenuto la loro prima vittoria stagionale, battendo 2:1 (1:0) il FC Ingolstadt, dopo tre sconfitte consecutive. Questa vittoria ha portato un po' di sollievo all'allenatore Argirios Giannikis.

Maximilian Wolfram ha aperto le marcature per Monaco nel vivace derby bavarese, segnando un gol al 5º minuto. Dopo la ripresa, Julian Guttau (64.) ha sfruttato i problemi difensivi dell'Ingolstadt, allungando il vantaggio. Pascal Testroet (86.) è riuscito a segnare un rigore per l'Ingolstadt, ma era troppo poco, troppo tardi. Monaco ha festeggiato la sua prima vittoria in quattro partite, mentre l'Ingolstadt ha subito la sua seconda sconfitta.

La squadra vincitrice, il TSV 1860 Monaco, ha visto l'allenatore Argirios Giannikis tirare un sospiro di sollievo dopo la sua vittoria per 2:1. Questa vittoria ha rappresentato un importante cambio di marcia per Monaco nella terza divisione, dopo tre sconfitte consecutive.

