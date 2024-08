- Nella Bundesliga, lo Stuttgart subisce una sconfitta all'inizio, mentre la Lipsia emerge vittoriosa.

VfB Stuttgart, i secondi classificati, hanno inaugurato la loro nuova stagione in Bundesliga con una sconfitta. Sabato hanno subito una sconfitta per 1:3 (1:1) contro lo SC Freiburg. Il partecipante alla Champions League RB Leipzig ha ottenuto una vittoria per 1:0 (0:0) contro il VfL Bochum. I debuttanti della Bundesliga Holstein Kiel hanno subito la loro prima sconfitta per 2:3 (0:2) contro la TSG Hoffenheim. La prevista reazione del pubblico locale contro le politiche del personale della TSG non si è materializzata.

FC Augsburg e Werder Bremen hanno pareggiato per 2:2 (2:1), mentre l'FSV Mainz 05 e il 1. FC Union Berlin hanno pareggiato per 1:1 (0:0). Questa sera (alle 18:30/Sky), il Borussia Dortmund affronterà l'Eintracht Frankfurt. Lo scorso venerdì, i campioni del Bayer Leverkusen hanno iniziato la stagione con una vittoria per 3:2 (2:0) contro il Borussia Mönchengladbach.

Freiburg ha ribaltato la partita contro Stoccarda

Per Stoccarda, il nuovo acquisto Ermedin Demirovic ha segnato un gol all'inizio del primo tempo per Freiburg (2'). Poi, Freiburg's Lukas Kübler (27') ha ristabilito la parità con un tiro da 25 metri. Ritsu Doan (54') ha garantito la vittoria per la squadra di Julien Schuster, prima che Kübler (61') aumentasse ulteriormente il loro vantaggio.

Il nuovo acquisto di Leipzig Antonio Nusa (59') ha segnato nella seconda metà. Leipzig's Willi Orban è stato espulso (85') per un fallo da ultimo uomo.

A Hoffenheim, Andrej Kramaric (6') ha convertito un penalty per la squadra di casa, dopo che Timon Weiner aveva commesso un fallo su Marius Bülter. Kramaric (37') ha esteso il vantaggio di Hoffenheim nella prima metà. Alexander Bernhardsson (63') ha segnato il primo gol in Bundesliga per Kiel, ma Andu Kelati è stato espulso per falli ripetuti (82'). Kramaric (87') sembrava destinato a conquistare la vittoria, ma Shuto Machino (89') ha segnato una risposta tardiva.

Augsburg ha assistito a più gol

Bremen ha preso il comando con Felix Agu (12'), ma Elvis Rexhbecaj (16') ha rapidamente pareggiato per Augsburg. Il nuovo arrivato Samuel Essende (35') ha rimesso in vantaggio la squadra di casa, prima che il sostituto Justin Njinmah (58') pareggiasse di nuovo per Bremen.

Nel ritorno dell'allenatore di Union Bo Svensson al suo vecchio club Mainz, Nadiem Amiri (53') ha segnato un calcio di punizione diretto da 30 metri per la squadra di casa nella ripresa. Laszlo Benes (75') ha pareggiato per Union.

Nella Bundesliga in corso, il VfL Bochum ha incontrato il RB Leipzig e ha perso 1:0, con Antonio Nusa che ha segnato per Leipzig nella seconda metà. In una nota diversa, quando VfB Stuttgart e Freiburg si sono incontrati, Freiburg è riuscito a ribaltare la partita, battendo Stoccarda 3:1.

Leggi anche: