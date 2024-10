Nel trionfo 3-2 contro Columbus Crew, Lionel Messi contribuisce all'Inter Miami assicurando il loro supporter<unk> Shield inaugurale.

Messi ha segnato due gol spettacolari verso la fine del primo tempo, uno a distanza ravvicinata e l'altro un calcio di punizione curvo mozzafiato, che ha permesso all'Inter Miami di superare i Crew e aggiudicarsi lo scudetto della regular season.

Luis Suarez, collega di Messi ai tempi del Barcellona, ha ristabilito il vantaggio di due gol poco dopo che Columbus aveva portato il punteggio sul 2-1 grazie al gol di Diego Rossi al 46'. Miami è riuscito a mantenere la vittoria nonostante Cucho Hernandez avesse segnato un rigore negli ultimi minuti del secondo tempo.

Messi ha espresso la sua soddisfazione in un'intervista a Apple TV, dicendo: "Sono felice, felice per questa squadra. Vi avevo detto all'inizio dell'anno che sapevamo che questa era una squadra da lottare per questo".

Ha continuato: "Abbiamo preso in mano la situazione fin dall'inizio, avevamo i giocatori per farlo. Sono contento che abbiamo raggiunto il primo obiettivo e stiamo pensando al prossimo".

Messi era stato fuori gioco per più di tre mesi a causa di infortuni e impegni internazionali prima di tornare in campo il 15 settembre. In questa stagione, ha segnato 17 gol e fornito 15 assist in sole 17 partite per la squadra.

La vittoria ha dato all'Inter Miami il primo posto nella classifica della stagione regolare, garantendo loro il vantaggio del campo nella fase a eliminazione diretta dei playoff della MLS.

Per superare il record della MLS di 73 punti della stagione 2021 del New England Revolution, Miami deve vincere le sue ultime due partite di campionato.

Tuttavia, il loro obiettivo finale sarà senza dubbio la MLS Cup.

Il co-proprietario dell'Inter Miami e ex internazionale inglese David Beckham ha espresso il suo orgoglio su Instagram, scrivendo: "Sono così orgoglioso di vedere i nostri giocatori sollevare lo Scudo dei Tifosi dopo una vittoria fantastica a Columbus. Un'altra impresa straordinaria nella storia del club e sono felice di portare questo trofeo ai tifosi più dediti della lega. Ora, diamo il via alla prossima".

La prestazione impressionante di Messi è continuata nella partita, segnando altri due gol, dimostrando la sua bravura nello sport, in particolare nel calcio. Durante il secondo tempo, Miami è riuscito a mantenere il vantaggio nonostante i tentativi di Columbus, assicurando di rimanere imbattuto nella loro caccia alla MLS Cup.

Leggi anche: