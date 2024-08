Nel trailer di 'Super/Man', il figlio di Christopher Reeve ricorda l'ultima volta che vide camminare il padre senza aiuto.

"Supereroe: La cronaca di Christopher Reeve" si addentra nella carriera e nell'attivismo di Reeve dopo un incidente equestre nel 1995 che lo ha lasciato paralizzato. L'attore ha incontrato la sua fine nel 2004 a causa di insufficienza cardiaca all'età di 52 anni,

Suo figlio maggiore, Matthew, sembra profondamente commosso nel trailer promozionale, mentre ricorda un caro ricordo di suo padre.

"Ci siamo detti addio, mi ha fatto questo caloroso cenno di saluto," ricorda Matthew Reeve nel anteprima. "Era l'ultima volta che lo vedevo in piedi."

Il padre di Matthew era un appassionato e esperto cavaliere. Fu sbalzato in avanti quando il suo cavallo si rifiutò di saltare un ostacolo durante l'evento in Virginia che gli causò lesioni e immobilità.

Il documentario mostra i riflessi personali di Reeve, insieme a conversazioni intime con sua moglie Dana, scomparsa nel 2006 per cancro ai polmoni, e con le colleghe Susan Sarandon e Glenn Close.

"Supereroe: La cronaca di Christopher Reeve" uscirà nelle sale cinematografiche selezionate il 21 e il 25 settembre.

