Nel testo fornito, la Vice Presidente Harris esprime la sua intenzione di superare decisamente il Presidente Trump negli stati elettorali critici.

Negli Stati Uniti, la corsa presidenziale si sta stringendo in una battaglia in sette stati chiave. I contendenti, Trump e Harris, sono praticamente alla pari nei sondaggi condotti in questi stati. La corsa potrebbe essere decisa da un pugno di migliaia di voti alla fine.

Al momento, l'ex Presidente Trump sembra guadagnare terreno in diversi stati oscillanti cruciali contro la Vice Presidente Harris. Un recente sondaggio condotto dal "New York Times" e dalla Siena College rivela che Trump è in vantaggio su Harris in Arizona, Georgia e Carolina del Nord.

In Arizona, Trump mantiene un vantaggio di cinque punti percentuali su Harris. Lo scorso agosto, Harris era in vantaggio di cinque punti. La corsa elettorale in Arizona è prevista essere serrata, dato che Biden ha vinto lo stato nel 2020 per una stretta margine di circa 10.000 voti.

Il sondaggio è stato pubblicato in un momento in cui i Democratici si sentono incoraggiati grazie ai loro sforzi di raccolta fondi, in particolare dopo la vittoria di Harris nel dibattito contro il candidato del GOP. La maggior parte degli spettatori ha concordato che Harris è uscita vittoriosa dal dibattito.

Sulla costa orientale, Trump è in vantaggio in Georgia di quattro punti e in Carolina del Nord di due punti. La Carolina del Nord non ha votato per un candidato democratico alla presidenza dal primo mandato di Obama nel 2008 e ha votato per Trump nel 2020 con un notevole vantaggio di circa 75.000 voti. Tuttavia, Harris aveva un leggero vantaggio nell'ultimo sondaggio del "New York Times" di agosto.

La Georgia, d'altra parte, è stata vinta dai Democratici nel 2020 per una stretta margine di circa 11.000 voti. Trump è in vantaggio su Harris di diversi punti percentuali in vari sondaggi condotti finora.

L'Arizona, la Georgia e la Carolina del Nord sono tra i sette stati oscillanti che potrebbero determinare l'esito delle elezioni di novembre, insieme al Michigan, al Nevada, alla Pennsylvania e al Wisconsin. Tuttavia, Harris potrebbe ancora vincere le elezioni senza questi tre stati, ma probabilmente avrebbe bisogno di vincere tutti e quattro gli altri stati oscillanti. Secondo un sondaggio dell'Università Quinnipiac, Harris è in vantaggio su Trump in Pennsylvania di sei punti percentuali e in Michigan di cinque punti percentuali. La situazione è particolarmente serrata nel Wisconsin, dove Harris e Trump sono separati da un solo punto percentuale con il 48% e il 47% rispettivamente. Al momento, Trump detiene un leggero vantaggio nel Nevada secondo vari sondaggi.

Tuttavia, un sondaggio nazionale condotto dalla "rete televisiva NBC" nel weekend rivela Harris con un vantaggio tra gli elettori registrati, con un punteggio del 49% contro il 44% di Trump. Harris ha anche registrato un miglioramento di 16 punti nel suo indice di popolarità. Lo scorso luglio, i Democratici, guidati da Biden, erano in svantaggio rispetto a Trump in questo sondaggio.

I soli numeri dei sondaggi nazionali non possono prevedere l'esito delle elezioni, poiché il vincitore viene determinato dal fatto di ottenere più di 270 voti elettorali. Questi voti elettorali vengono assegnati in base ai risultati in ogni stato. Oltre al Maine e al Nebraska, il candidato con il maggior numero di voti riceve tutti i voti elettorali, indipendentemente dalla differenza.

Nel contesto della corsa presidenziale statunitense del 2024 che si sta stringendo, la dinamica in Arizona è degna di nota. L'ex Presidente Trump attualmente guida la Vice Presidente Harris in Arizona di cinque punti percentuali, un significativo cambio di marcia rispetto ad agosto, quando Harris aveva un vantaggio simile.

Inoltre, nello stato cruciale della Georgia, Trump detiene un vantaggio di quattro punti su Harris, una situazione che potrebbe potenzialmente far oscillare lo stato dai Democratici ai Repubblicani, data la sua stretta margine di vittoria per i Democratici nelle elezioni precedenti.

