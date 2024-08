- Nel terzo round, la vittoria va a Niemeier, dotato di sacchi di ghiaccio.

Julia Niemeier ha lottato contro il sole cocente di New York con pacchi di ghiaccio sulla testa e si è goduta la vittoria nella sfida contro il caldo. Per la prima volta in due anni, la 25enne tennista di Dortmund ha raggiunto il terzo turno di un torneo del Grande Slam. Ha battuto la concorrente giapponese Moyuka Uchijima 6-4, 6-0 durante gli US Open.

"È piuttosto straordinario raggiungere il terzo turno", ha detto Niemeier a Sportdeutschland.TV. "Sono felice di avercela fatta nel secondo set".

Superata la crisi di carriera

Niemeier ha preso il controllo sin dall'inizio, con temperature che raggiungevano i 34°C, e ha eliminato Uchijima, che aveva precedentemente battuto Tamara Korpatsch. Niemeier affronterà ora o la campionessa olimpica Zheng Qinwen dalla Cina o la russa Erika Andrejewa. Purtroppo, la sua cara amica Eva Lys non è riuscita a superare il secondo turno, perdendo 2-6, 6-1, 5-7 contro la ceca Marie Bouzkova.

Niemeier aveva sorprendentemente raggiunto i quarti di finale a Wimbledon e il turno delle 16 agli US Open nel 2022, ma poi è scivolata, classificandosi al 175° posto a livello mondiale, prima di risalire quest'anno. Attualmente è al 101° posto e si aspetta di rientrare tra le prime 100 dopo gli US Open. "Non è stato facile, ma è gratificante sapere che abbiamo mantenuto la rotta", ha detto. "Ho una squadra che ha sempre creduto in me. È fantastico poter ricambiare ora".

Niemeier sull'evoluzione: "Un'intera nuova giocatrice"

"Sono un'intera nuova giocatrice, un'intera nuova persona", descrive Niemeier la sua evoluzione da quando è salita due anni fa. "Sono cresciuta come giocatrice e come persona". Vede il tennis "da una prospettiva completamente nuova" grazie al suo allenatore Michael Geserer, che ha iniziato a seguirla principalmente alla fine dello scorso anno. "Julia è un talento straordinario, ha un enorme potenziale", ha commentato la sua compagna Lys.

Niemeier ha controllato il ritmo del match, con la maggior parte dei punti decisi dai suoi colpi vincenti o dagli errori di Uchijima. Al 4-3, ha sembrato trattare una vescica sul piede sinistro con crema e bende, guardando il suo taccuino come aveva fatto prima. Entrambe le giocatrici hanno utilizzato aria fredda da un tubo e asciugamani freddi per contrastare il sole opprimente.

Un piccolo errore di rovescio di Uchijima ha concesso a Niemeier il servizio dell'avversaria e ha sigillato il primo set 6-4 in 61 minuti. La sfida di Uchijima è stata in gran parte annullata. Dopo una più lunga pausa al cambio campo, Niemeier ha ottenuto sei giochi consecutivi. Ha conquistato il suo posto nel terzo turno e $215,000 in premio con il secondo match point dopo 96 minuti.

La prossima avversaria di Niemeier potrebbe essere Zheng Qinwen dalla Cina, aggiungendo una potenziale sfida al suo viaggio agli US Open in corso.

