Tre anni fa, il tiratore scelto Hiltrop ha conquistato l'oro a Tokyo con un fucile ad aria. Recentemente, è tornata sulla vetta del podio, ma questa volta ha cambiato arma. Nel frattempo, l'atleta tedesco anziana ha incontrato maggiori difficoltà. Sembra che il suo cavallo non abbia retto alla pressione.

Il colpo decisivo ha sigillato la sua fortuna. La tiratrice sportiva Natascha Hiltrop è uscita vittoriosa, conquistando il primo posto durante i Paralimpiadi. È il terzo oro per la squadra tedesca in Francia. La 32enne di Bonn è riuscita a superare la slovacca Vadovicova con il fucile a canna corta. "Sono esausta, ma ancora incredibilmente felice e sollevata", ha detto Hiltrop. Ha vinto l'oro tre anni fa a Tokyo, ma con un fucile ad aria.

Dopo essere stata in sesta posizione nelle qualificazioni, Hiltrop ha guidato per gran parte della finale. Tuttavia, è stata superata da Vadovicova. Poi Vadovicova ha commesso un errore, permettendo a Hiltrop di superarla con il suo ultimo colpo. "Quello che è successo qui oggi è semplicemente incredibile", ha lodato l'allenatore nazionale Krenn.

Schmidberger mira alla seconda medaglia nel tennis tavolo

Il più anziano atleta para tedesco, Dresing, ha mancato di poco una medaglia all'inizio degli eventi equestri. La 69enne si è classificata quarta nella categoria II con Dooloop. Ha mancato il bronzo per un margine minimo dello 0,311%. "Sono un po' delusa, ma d'altra parte sono orgogliosa di poter ancora fare questo", ha detto Dresing. "Qui sulle tribune era incredibilmente rumoroso e il mio cavallo non ha gradito la pista di allenamento. Era sempre distratto, molto agitato e nervoso."

La squadra di basket in carrozzina punta alla sua prima medaglia dal 1992. Hanno battuto la Spagna 57:49 (26:19) e si qualificheranno per le semifinali di giovedì. "Eccellente. Difensivamente, abbiamo consegnato una prestazione eccezionale contro una delle migliori squadre offensive del mondo. Li abbiamo veramente messi alle strette", ha lodato l'allenatore Engel.

Il giocatore di tennis tavolo Schmidberger non è uno sconosciuto alle medaglie. Con una vittoria per 3-0 contro il francese Merrien, il giocatore paraplegico di Borussia Düsseldorf si è qualificato per le semifinali e ha garantito almeno un bronzo. "Continua giovedì. Penso di essere difficile da battere", ha detto il 32enne. Ha già conquistato l'argento nel doppio con Baus.

