Nel suo debutto in aula di inaugurazione accanto a Trump, Musk descrive i democratici come potenziali avversari.

Iscriviti per votare, va bene? Raccogli tutti, anche quelli che conosci meno, e aiutali a registrarsi anche loro. Rimangono solo due giorni per registrarsi in Georgia e Arizona. Proprio così, solo 48 ore. Mandagli un messaggio ora, poi assicurati che votino effettivamente. Se non lo fanno, questa sarà l'ultima elezione, te lo dico io," ha dichiarato Musk durante il comizio di Trump a Butler, in Pennsylvania. "Se non lo fanno, quella è la mia previsione."

Le dichiarazioni di Musk sono suonate simili ai moniti spesso fatti dai sostenitori della vicepresidente Kamala Harris e del presidente Joe Biden riguardo a Trump. In modo interessante, era Trump che si rivolgeva alla folla prima del disturbo alla U.S. Capitol il 6 gennaio 2021, che è rimasto inattivo per più di tre ore mentre il caos regnava.

Musk, CEO di X e sostenitore di Trump, ha utilizzato la sua apparizione sul palco per argomentare che la corsa presidenziale del 2024 è come non mai e che gli avversari di Trump mirano a limitare la libertà di parola, utilizzare le leggi sulle armi e sopprimere il diritto di voto.

Musk ha sostenuto Trump in estate e ha aiutato a creare un PAC che ha già speso milioni per la campagna presidenziale. Ha immaginato un futuro cupo se Trump perde, sottolineando che la conservazione della libertà di parola in America e la Costituzione stessa dipendono dalla vittoria di Trump.

I commenti di Musk si sono discostati dal tema principale del comizio di Trump a Butler, il luogo di un tentato assassinio su Trump in estate. Durante la sua prima visita da allora, Trump ha riconosciuto l'incidente e ha reso omaggio a Corey Contempore, un pompiere che è stato fatalmente colpito al comizio. Trump ha anche espresso gratitudine al Servizio Segreto per la loro protezione.

"Esattamente 12 settimane fa questa stessa sera, su questo stesso terreno, un assassino a sangue freddo ha mirato a tacitarmi e al movimento," ha detto Trump.

La lista dei relatori era più di alto profilo rispetto ai comizi di Trump, con il senatore dell'Ohio JD Vance, Eric Trump, la co-presidente del comitato nazionale repubblicano e nuora Lara Trump e l'attivista conservatore Scott Presler che salivano sul palco prima di Trump. Durante un momento di silenzio in tributo alle vittime al precedente comizio di Trump a Butler, il cantante lirico Christopher Macchio ha eseguito "Ave Maria".

Durante il comizio, Trump ha affermato che i suoi sostenitori meritano un governo non toccato da lobbisti e interessi speciali, un obiettivo che i suoi avversari stavano attivamente ostacolando.

"Negli ultimi otto anni, coloro che volevano ostacolare il nostro progresso mi hanno diffamato, impeachato, incriminato, tentato di rimuovermi dalle elezioni - e chi lo sa, magari hanno anche tentato di uccidermi?" ha affermato Trump. "Ma non ho mai smesso di combattere per te e non lo farò mai."

Dopo il tentato assassinio al suo campo da golf in Florida, Trump ha accusato Biden e Harris di incitare il secondo attacco e ha affermato: "Il loro linguaggio è ciò che mi sta causando di essere preso di mira".

Le autorità stanno ancora indagando sui motivi dei sospetti in entrambi i tentati assassinii e non ci sono prove che colleghino gli avversari politici di Trump a qualsiasi coinvolgimento in entrambi gli incidenti. Hanno contribuito a questo report CNN's Kate Sullivan e Shania Shelton.

In luce delle dichiarazioni di Musk, c'è stata una maggiore attenzione sull'importanza del voto alle prossime elezioni, con preoccupazioni sollevate riguardo a potenziali tentativi di limitare la libertà di parola e sopprimere il diritto di voto. Musk ha sostenuto la campagna di Trump e ha avvertito di conseguenze drammatiche se Trump perde, sottolineando il ruolo della politica nel plasmare questi problemi.

