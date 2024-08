Nel sfortunato incidente, almeno una vita è stata persa a causa del crollo di una grotta di ghiaccio in Islanda.

Al glacere turistico di Breidamerkurjökull in Islanda, una tragedia ha colpito quando una grotta di ghiaccio è crollata, causando almeno una vittima. Un altro visitatore è rimasto gravemente ferito e trasportato in elicottero in un ospedale di Reykjavik, dove ora è stabile.

La polizia islandese ha annunciato queste informazioni sulla loro pagina Facebook, aggiungendo che altre due persone risultano ancora disperse dopo l'incidente sul glacere Breidamerkurjökull. Le ricerche sono state sospese a causa delle difficili condizioni sul terreno e dell'arrivo del buio, con la ripresa prevista all'alba. Queste persone facevano parte di un gruppo di 25 turisti che esploravano la grotta di ghiaccio all'interno del Breidamerkurjökull.

Più di 100 personale di soccorso, inclusi professionisti della ricerca in caverne, insieme a elicotteri, hanno partecipato all'operazione, secondo RÚV. Le autorità hanno dichiarato che le circostanze sul ghiacciaio erano particolarmente dure.

Un alto ufficiale di polizia ha informato RÚV che i soccorritori non erano in grado di utilizzare attrezzature pesanti di soccorso sul ghiacciaio e hanno dovuto condurre una ricerca approfondita a mano. Al momento, non c'è stato alcun contatto con le persone intrappolate.

Il turista gravemente ferito è stato trasportato in un ospedale di Reykjavik, con tre elicotteri in standby per eventuali feriti aggiuntivi. Un turista che ha visitato la grotta poco prima del crollo, ha dichiarato di aver appreso dell'incidente più tardi al suo hotel, ha detto che la grotta era meno di 10 metri di profondità.

Breidamerkurjökull, situato a sud-est dell'isola Atlantica, è un affluente del Vatnajökull, il grande ghiacciaio situato nella laguna glaciale Jökulsárlón. Questo lago, adornato da iceberg galleggianti, è una delle attrazioni turistiche più visitate dell'Islanda e ha fatto da sfondo a film hollywoodiani come "James Bond" e "Tomb Raider" con Angelina Jolie. Ci sono numerosi tour di escursioni in grotta di ghiaccio nella zona.

Le ricerche dei due turisti dispersi continuano sul glac

Leggi anche: