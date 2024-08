Nel settore automobilistico, i fornitori di automobili tedeschi si trovano ad affrontare una crescente concorrenza da parte della Cina.

Secondo l'analisi condotta da PwC, i fornitori dell'industria automobilistica tedesca stanno perdendo terreno a favore dei loro concorrenti cinesi. Nonostante gli aumenti degli investimenti in ricerca e sviluppo, le innovazioni più significative ora provengono dall'Asia piuttosto che dalla Germania. Analizzando le principali figure di 84 fornitori significativi, che generano più della metà del loro fatturato nel settore automotive, PwC ha scoperto che la quota di mercato globale dei fornitori tedeschi è diminuita dal 27% al 25% dal 2020, mentre quella dei fornitori cinesi è quasi raddoppiata, raggiungendo quasi il 10%.

La crescente domanda di batterie e i consistenti investimenti cinesi sono fattori che contribuiscono a questo spostamento. I fornitori cinesi stanno effettuando investimenti sostanziali nonostante le prospettive di vendita incerte, come riferito nello studio. Negli ultimi sei anni, hanno quadruplicato gli investimenti, ottenendo un vantaggio significativo nella crescita del fatturato, anche se a costo di una minore efficienza del capitale. Gli esperti ritengono che la concorrenza per i fornitori dell'industria automobilistica tedesca stia diventando sempre più difficile.

Mancanza di appetito per il rischio, mancanza di innovazione

I progressi tecnologici applicati, i nuovi concorrenti e le decisioni politiche volatili rendono difficile prevedere il futuro del settore. Il responsabile dello studio, Henning Rennert, ha dichiarato: "L'industria automobilistica, con la sua estesa rete di fornitori, è stata la spina dorsale dell'economia tedesca per decenni. Attualmente, questo sistema ben bilanciato mostra segni di instabilità".

Despite enhancing their research and development spending, German suppliers are struggling to keep up with crucial innovations. Instead of making substantial investments aiming for technological leadership, they tend to play it safe, according to PwC's strategy consultants. The limited access to capital adds to their pressure, especially smaller companies that cope with the looming refinancing within a few months.

The Commission, likely referring to regulatory bodies or organizations, is currently examining the competitive landscape of the automotive industry in light of the shifting market dynamics. Due to the lack of risk appetite and innovation among German suppliers, The Commission is concerned about their ability to maintain their position against the rapidly advancing Chinese competitors.

Leggi anche: