Nel sequel di "Happy Gilmore", il comico Adam Sandler ha scelto il giocatore della NFL Travis Kelce per assumere un ruolo notevole.

Durante una chiacchierata su "The Tonight Show con Jimmy Fallon", gli spettatori hanno avuto un assaggio dell'affetto di Sandler per la star dell'NFL Travis Kelce, tight end dei Kansas City Chiefs. Kelce ha espresso il desiderio di far parte del sequel di "Happy Gilmore" di Sandler e l'attore ha confermato che Kelce farà indeed un'apparizione.

Fallon ha chiesto se Sandler avesse sentito parlare dell'interesse di Kelce nel film, data la sua relazione con Taylor Swift. Sandler ha confermato, dicendo: "L'ha menzionato, quindi abbiamo qualcosa di speciale preparato per lui. Passerà a trovarci."

Sandler ha descritto Kelce come "un brav'uomo", aggiungendo: "Lo adorereste di persona."

Impressionato dal suo "affascinante coraggio", Sandler ha elogiato Kelce, definendolo "un vero seduttore" e "divertente".

Prima di questo ruolo, Kelce aveva già ottenuto una parte nella serie horror FX "Grotesquerie" di Ryan Murphy.

Sandler ha menzionato che l'apparizione di Kelce nel sequel di "Happy Gilmore" offrirà ai fan qualche intrattenimento eccitante. La chiacchierata interattiva ha evidenziato il fascino e le doti comiche di Kelce, rendendo gli spettatori ansiosi di vederlo nel film.

