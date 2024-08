- Nel segno del capro

Dopo aver vinto la sua seconda medaglia d'oro a Parigi, Simone Biles ha orgogliosamente mostrato un piccolo ciondolo a forma di capra che pendeva dal suo necklace alle telecamere. "Goat", abbreviazione di "Greatest Of All Time", è il soprannome con cui i fan chiamano la 27enne americana, che ha vinto più premi di qualsiasi altra ginnasta. Nel suo sport, Biles è la migliore di tutti i tempi, e il gioiello tridimensionale, decorato con oltre 540 diamanti, ha un significato speciale per lei. Prima delle competizioni, l'animale le ricorda i suoi traguardi passati, ha rivelato Biles dopo aver vinto l'all-around: "Mi dice, 'Ce la puoi fare, l'hai già fatto prima'".

Biles ha indossato per la prima volta una testa di capra luccicante sulla sua body alla gara nazionale degli Stati Uniti nel 2019. La capra scintillante è anche un messaggio di fiducia per i commentatori odiosi e gli haters del web. Dopo aver rinunciato alla finale a squadre all-around alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 a causa di problemi di salute mentale, Biles ha ricevuto critiche, soprattutto da ambienti conservatori, per essere codarda e mancare di fair play.

Ora, a Parigi, Biles sta facendo un ritorno mozzafiato, con molti ansiosi di vederla. Celebrità come Nicole Kidman, Natalie Portman, Serena Williams e Bill Gates hanno fatto il tifo per la squadra americana che ha vinto l'oro all'Arena Bercy durante la finale a squadre. In precedenza, durante le qualificazioni, Lady Gaga, Tom Cruise, Anna Wintour e Ariana Grande hanno ammirato le abilità di Biles nel salto dalla tribuna. Con i suoi 1.42 metri di altezza, Biles ha dimostrato a Parigi che merita davvero di portare il suo ciondolo a forma di capra.

Non ho intenzione di rispondere alle critiche sulla mia rinuncia a Tokyo. Qualsiasi cosa dicano gli altri, mi sto concentrando sulle mie prestazioni a Parigi.

