Primo Round di Coppa di Germania: Bochum Esce di Scena, Augsburg e Regensburg Vanno Avanti

Bochum è diventata la prima squadra della Bundesliga a essere eliminata nella prima fase della Coppa di Germania, subendo una sconfitta per 0:1 (0:0) contro l'ambizioso SSV Jahn Regensburg della 2. Bundesliga, circa 12 settimane dopo la sua rocambolesca salvezza. Nel frattempo, il FC Augsburg è riuscito a superare l'ostacolo, vincendo per 4:1 contro il Viktoria Berlin della Regionalliga dopo essere stato in svantaggio all'inizio.

Nella settimana appena trascorsa, 12 delle 13 squadre di Bundesliga hanno superato il primo turno, lasciando solo Bochum a deludere le aspettative. Il 27 e il 28 agosto, i campioni in carica del VfB Stuttgart (contro il Preußen Münster) e i doppi campioni del Bayer Leverkusen (contro il Carl Zeiss Jena) apriranno la loro campagna.

Gol Opportunista Porta Regensburg alla Vittoria nella Coppa di Germania

Il difensore centrale Florian Ballas del Regensburg ha segnato il gol decisivo al 70' minuto, portando il suo team in vantaggio per 1:0 contro il Bochum. Giocando in casa davanti a 12.581 spettatori, Regensburg ha giustamente guadagnato il vantaggio, riflettendo il fallimento di Bochum nel superare il primo turno, proprio come lo scorso anno, quando sono stati eliminati contro l'Arminia Bielefeld ai rigori.

A Berlino, il Viktoria Berlin ha preso un vantaggio di 1:0 contro l'Augsburg all'inizio, ma la squadra della Bundesliga è riuscita a rimontare e a vincere per 4:1. Aidan Liu ha aperto le marcature per i padroni di casa al 4' minuto, ma Elvis Rexhbecaj (33'), il nuovo acquisto Samuel Essende (53'), il sostituto Niklas Dorsch (87') e Phillip Tietz (90'+2) hanno garantito la vittoria dell'Augsburg, anche se il risultato finale è stato un po' ingannatore. Questo risultato ha evitato un'eliminazione prematura shock, come quella dello scorso anno contro la SpVgg Unterhaching.

Fortuna Düsseldorf Inciampa contro Dinamo Dresda

Düsseldorf, un'altra squadra della 2. Bundesliga, ha inciampato con una sconfitta per 0:2 (0:1) contro i concorrenti della 3. Liga della Dinamo Dresda. Il centrocampista Christoph Daferner, che ha giocato per Düsseldorf nella seconda metà della scorsa stagione, ha dato il vantaggio alla Dinamo al 17' minuto. Davanti a 29.660 spettatori, Robin Meißner ha consolidato la vittoria per la Dinamo al 69' minuto.

Il 1. FC Nürnberg, ora guidato dall'allenatore Miroslav Klose, è riuscito a eliminare la sorpresa della scorsa stagione, il 1. FC Saarbrücken, vincendo per 5:3 ai rigori dopo un pareggio per 1:1 ai tempi supplementari. Il portiere Christian Mathenia ha parato il penalty vincente del capitano del Saarbrücken, Manuel Zeitz, un ex giocatore del Nürnberg.

Vittorie Comode per Amburgo e Hertha

Il 1. FC Colonia, retrocesso, ha avuto bisogno dei tempi supplementari per superare i concorrenti della 3. Liga dell'SV Sandhausen per 3:2 (2:0, 2:2). La squadra dell'allenatore Gerhard Struber ha segnato la prima vittoria competitiva della nuova stagione, con Mathias Olesen che ha segnato il gol vincente all'116' minuto per evitare i rigori.

L'Hamburg SV ha battuto il SV Meppen per 7:1 (2:0), mentre il Karlsruhe SC ha vinto per 5:0 (2:0) contro lo Sportfreunde Lotte. L'SV Elversberg ha dimostrato la sua superiorità con un netto 7:0 (3:0) contro il VfV 06 Hildesheim, e lo SC Paderborn ha vinto per 4:0 (1:0) contro il Bremer SV. L'Hertha BSC ha ottenuto una vittoria decisiva per 5:1 (1:0) contro il FC Hansa Rostock, che milita in leghe inferiori, mentre l'SV Darmstadt è passato al turno successivo grazie a una vittoria per 3:1 (2:0) contro il FC Teutonia Ottensen.

