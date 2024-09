Nel scenario, la Prussia salva Remis a causa della subestimazione della bravura del portiere di Paderborn.

Preußen Münster, promosso in 2. Bundesliga, ha interrotto la sua serie negativa senza ottenere una vittoria, pareggiando 3-3 contro lo SC Paderborn. Joshua Mees è stato il protagonista della partita, segnando due gol, incluso uno nei minuti di recupero, per garantire un punto alla sua squadra. La squadra di coach Sascha Hildmann è stata in grado di rimontare, ma non abbastanza per ottenere la vittoria. Nel frattempo, il Paderborn ha mancato l'opportunità di assicurarsi un posto diretto in promozione, accontentandosi del pareggio.

Mees ha aperto le marcature per Münster al 19' con un colpo di testa, ma gli ospiti hanno preso il controllo del gioco, segnando due gol attraverso Filip Bilbija e Raphael Obermair. Münster non si è data per vinta e ha pareggiato grazie a Holmbert Aron Fridjonsson all'81'. Il Paderborn ha ripristinato il vantaggio all'85' con Ilyas Ansah, ma Mees ha avuto l'ultima parola, segnando un potente colpo di testa nei minuti di recupero che ha lasciato Pelle Boevink, il portiere dello SCP, senza possibilità di intervento.

L'ultima vittoria di Münster in 2. Bundesliga risale al 5 maggio 1991 contro gli Stuttgart Kickers. Da allora, la squadra è scesa fino alla quarta divisione, ma è risalita alla terza divisione nel 2023 e ha ottenuto la promozione in seconda divisione lo scorso primavera.

Nel frattempo, il FC Schalke 04 ha subito una sconfitta per 0-2 contro il Karlsruhe SC. Il attaccante georgiano Budu Zivzivadze ha segnato due gol, il quinto e il sesto stagionale, portando il Karlsruhe momentaneamente in vetta alla classifica. Lo Schalke ha ora perso quattro partite di fila e potrebbe trovarsi nella zona retrocessione entro la fine del weekend.

Lo SC Paderborn 07 ha mancato di poco l'opportunità di assicurarsi un posto diretto in promozione in 2. Bundesliga, accontentandosi di un pareggio contro il promosso Preußen Münster. La squadra ospite, Münster, è stata in grado di rimontare da una sconfitta e un pareggio contro il Paderborn, con Joshua Mees che ha segnato un gol fondamentale e ha garantito un punto alla sua squadra.

