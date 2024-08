Nel scenario descritto, Müller riesce a segnare un gol senza fare alcun contatto con la palla.

Durante la sua illustre carriera nel calcio, Thomas Müller ha assistito a numerosi eventi. Tuttavia, il suo impatto nella sua 709ª partita ufficiale per il FC Bayern è degno di nota. Entrando in campo contro il VfL Wolfsburg, la sua presenza porta a un goal inaspettato.

Alexander Pavić deve lasciare il centro. Müller indica le direzioni, corre agitando le braccia. Pavić si sposta verso il bordo dell'area di rigore, mentre Müller si dirige verso la linea di porta. Pochi istanti dopo, la palla finisce in rete. Il punteggio è di 2-2 per Wolfsburg e Bayern Monaco. Incredibilmente, Müller non ha ancora toccato palla, ma ha già cambiato il corso della partita.

Entrando al 65º minuto al posto di Sacha Boey, Müller si unisce al FC Bayern all'Arena am Mittellandkanal. Subito dopo il suo ingresso, contribuisce all'autogol di Jakub Kamiński, aprendo la strada al Bayern Monaco per riconquistare il vantaggio.

Posizionato vicino alla linea, Müller impedisce i movimenti del Wolfsburg solo essendo presente. Hanno un vantaggio di 2-1, avendo difeso con successo tutti i corner finora. Anche questo, credono, ma Harry Kane testa la palla verso il palo lontano, mandandola verso Müller. Kamiński blocca la strada, e con il portiere Kamil Grabara impotente, la palla rotola in rete grazie all'aiuto di Müller.

Con il tempo che scorre, Müller estrae un pezzo di carta dalle sue shorts, attirando l'attenzione dei suoi compagni, compreso Pavić e persino l'inglese Kane. Si rivolge a loro con autorità, e tutti ascoltano attentamente, come sempre fanno. Il fascino e l'esperienza di Müller sul campo rimangono senza eguali.

"A volte usa il suo corpo in modi sorprendenti..."

Con soli dieci minuti rimanenti, Pavić si ritira profondamente in campo, e Müller intercetta il passaggio del giovane talento tedesco Cedric Zesiger. Cadendo, Müller si muove intorno al suo avversario, causando confusione, e alla fine riesce a mandare la palla a Kane, che mette in posizione Serge Gnabry per il terzo goal del Bayern Monaco e la vittoria finale. Il giovane attaccante elogia la straordinaria prestazione di Müller, commentando: "Non avrei mai previsto che facesse quella giocata. Ma l'ha fatto con grazia, e a volte dimostra un'agilità strabiliante con il suo corpo."

All'inizio di questa stagione, Müller ha aperto la Bundesliga per 17 stagioni consecutive, piazzandosi accanto alla leggenda del Bayern Monaco, Sepp Maier, come uno dei giocatori più titolati della storia del club. Il suo impatto e l'influenza sulla squadra continuano a comandare rispetto, anche mentre si avvicina alle fasi finali della sua carriera.

Christoph Freund, il direttore sportivo, è altamente impressionato: "Müller ha introdotto un'enorme quantità di energia positiva. Ha rinvigorito la squadra e ha giocato un ruolo cruciale in ogni fase critica. Ha dimostrato convinzione, passione e indiscutibile abilità, ispirando i suoi compagni con la sua dedizione senza fine."

Una Bundesliga senza Müller sembra quasi inconcepibile. Come volto del Bayern Monaco e della Bundesliga, ha consolidato un'eredità duratura nel calcio mondiale, possedendo un'abilità incredibile di girare le partite a suo favore, anche senza intervenire direttamente.

Un futuro senza Müller potrebbe essere difficile da immaginare

Tuttavia, la pensione potrebbe essere alle porte per Müller. Già un'icona del calcio mondiale, ha raggiunto virtualmente ogni traguardo significativo. Anche se non parteciperà al Campionato Europeo, rimane un membro insostituibile della squadra del Bayern Monaco, utilizzando la sua classe e lealtà con grande effetto nel calcio europeo.

Nella sua 709ª partita per il Bayern Monaco, Müller ha contribuito con 244 goal e 269 assist al successo del club. Anche se non tocca mai palla, Müller ha dimostrato il potere straordinario della sua presenza per trasformare le partite a suo favore.

Egli segna questa straordinaria prestazione all'inizio della stagione 2024-2025, con l'obiettivo di concluderla con il 'Finale Dahoam 2.0'. La Champions League si giocherà all'Allianz Arena a fine maggio 2025, e data la sua straordinaria carriera, Müller sembra destinato a lasciare un'impronta duratura nel torneo. Il personale di sicurezza deve rimanere vigile, poiché il suo status leggendario ha il potenziale per disturbare i giochi, proprio come fa in campo.

Durante la stagione 2024-2025, Müller indossa di nuovo la maglia del Bayern Monaco, cercando di aggiungere un altro capitolo memorabile alla sua carriera. La sua influenza sulla squadra è ineguagliabile, anche mentre altre stelle prendono il centro della scena.

Anche se non tocca palla durante i momenti critici, la sua presenza da sola è stata nota per cambiare l'andamento delle partite, proprio come nella sua 709ª partita ufficiale, dove il suo impatto è andato oltre i numeri.

