Nel scenario della Turingia, l'AfD emerge come la fazione più potente la struttura di coalizione è in difficoltà.

Spostamento a Destra in Turingia: L'AfD, guidata dal suo presidente Björn Höcke, esce vittoriosa dalle elezioni statali, ma ha scarse prospettive di entrare nel governo. Si tratta della prima volta che l'AfD ottiene il primo posto in un'elezione statale. Anche per un eventuale governo CDU, BSW e SPD in Turingia, la situazione si prevede difficile, secondo le proiezioni.

Con il 32,4-33,4% (2019: 23,4%), Höcke ha dichiarato la sua intenzione di avviare dialoghi con altri partiti riguardo a possibili alleanze. Ha sottolineato la tradizione parlamentare della forza più forte che invita gli altri a discutere dopo le elezioni.

La CDU ha ottenuto il 23,8% (21,7%), mentre il BSW, nuovo entrato nel parlamento precedente, ha ottenuto il 15,5-15,6%. La Sinistra, attualmente guidata dal Presidente del Consiglio Bodo Ramelow, ha subito un forte calo al 11,9-12,9% (31,0%).

Il governo a "semáforo" di Berlino ha subito forti perdite: il SPD si è fermato al 6,0-6,2% (8,2%), mentre i Verdi non sono riusciti a ottenere un seggio nel parlamento con il 3,4-3,5% (5,2%), e l'FDP è stata eliminata con l'1,2% (5,0%).

La Turingia è sull'orlo di un cambiamento di governo e della fine della coalizione rosso-rosso-verde di Bodo Ramelow. Tuttavia, le proiezioni indicano che la possibilità di una coalizione CDU, BSW e SPD di ottenere la maggioranza dei seggi nel parlamento statale rimane incerta. Secondo le proiezioni tardive, questa configurazione non ha raggiunto la maggioranza dei seggi.

Il presidente della CDU Mario Voigt si è mostrato ottimista riguardo all'ingresso nella cancelleria statale, poiché i cristiano-democratici erano proiettati al secondo posto, davanti alla nuova alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW).

Voigt ha visto il risultato come un'opportunità per una trasformazione politica sotto la guida della CDU. Ha annunciato il suo intento di avviare dialoghi per garantire un governo razionale sotto la guida della CDU in Turingia, annunciando piani di dialogo con il SPD e il suo candidato principale Georg Maier.

La Sinistra, attualmente guidata dal Presidente del Consiglio uscente Ramelow, ha subito un forte colpo nelle elezioni, scendendo a meno della metà, secondo le proiezioni. I Verdi, il precedente partner di coalizione, erano sull'orlo dell'eliminazione dal parlamento statale. Il SPD è riuscito a superare di nuovo la soglia del cinque per cento. Sembra che ci saranno cinque partiti rappresentati nel parlamento della Turingia, invece dei sei precedenti.

Si prevede una formazione di governo difficile per lo stato. A differenza di cinque anni fa, una coalizione politicamente fattibile con una maggioranza in parlamento sembrava possibile, ma i potenziali partner CDU, BSW e SPD hanno opinioni divergenti. Alla fine della serata, una maggioranza per un'alleanza del genere sembrava incerta.

Inoltre, ciò avrebbe rappresentato una coalizione unica, un campo di prova. All'interno della CDU, ci sono riserve riguardo al partito della ex-comunista Sahra Wagenknecht, date le sue condizioni pre-elettorali, come quelle relative alla guerra e alla pace.

Wagenknecht ha ribadito le sue richieste nella notte delle elezioni. Molti sono stati profondamente mossi dall'argomento della pace e si sono opposti all'idea di stazionare missili USA a medio raggio in Germania, ha dichiarato durante un evento del partito di Erfurt. Un governo statale dovrebbe soddisfare questo desiderio del popolo e farne richiesta a livello nazionale.

Wagenknecht ha escluso una coalizione con Höcke.

"Se scoppia la guerra, non c'è bisogno di parlare di riforme burocratiche," ha detto Wagenknecht. Ci sarebbero allora preoccupazioni più grandi. "Non vi deluderemo, ce la faremo," ha promesso. Spera che anche la CDU comprenda la necessità di un cambiamento.

Ha ribadito che una coalizione con l'AfD guidata da Höcke è fuori questione.

"Höcke rappresenta un'ottica nazionalistica, che è diametralmente opposta alla nostra," ha detto Wagenknecht su ARD. "Abbiamo costantemente mantenuto che non possiamo lavorare con il signor Höcke."

Höcke ha invitato il BSW a considerare la possibilità di collaborare con l'AfD.

"Spero che il BSW consideri oggi ulteriori possibilità riguardo a un nuovo sistema politico vibrante - incluso l'AfD," ha detto Höcke al canale Phoenix.

La presidente del BSW Katja Wolf ha auspicato una nuova cultura politica.

"Inizieremo i colloqui con tutte le fazioni democratiche nel parlamento statale," ha detto Wolf. Interagiremo tra di noi in modo uguale, evitando così una divisione in politica di coalizione e opposizione. Intendiamo superare le divisioni, ha assicurato Wolf, e l'argomento della pace non sarà ignorato.

Wagenknecht ha sottolineato che un partito può attuare i suoi obiettivi solo nel governo, non nell'opposizione. Tuttavia, ciò è possibile solo se la CDU e il SPD si spostano verso il BSW.

