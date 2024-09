Nel ritorno trionfale degli Indiana Fever, Caitlin Clark supera il record per il giocatore più veloce della WNBA ad accumulare 300 assist, realizzando questa impresa insieme a una performance doppia.

La 22enne ha segnato 26 punti, servito 12 assist e preso 5 rimbalzi nella vittoria del Fever, registrando il suo 14° double-double stagionale e stabilendo un record di squadra. Ha segnato 4 tiri da tre, portando il suo totale stagionale a 111 e battendo il record per le rookie che aveva stabilito a fine agosto.

La prestazione di Clark è stata una serata da ricordare per le ultime tre scelte al primo giro del draft WNBA. La prima scelta del 2023, Aliyah Boston, ha guidato il Fever in attacco con un career-high di 30 punti e 13 rimbalzi. Nel frattempo, Rhyne Howard, scelta numero uno del 2022, ha segnato 36 punti per le Dream.

L'Indiana ha incontrato diverse difficoltà durante la partita, commettendo 12 turnover contro uno solo delle Dream alla fine del primo tempo. Le Dream si sono portate in vantaggio di 16 punti con circa 7 minuti rimasti nel terzo quarto, ma il Fever ha risposto con una serie di 18-5, riducendo il distacco a 3 punti all'inizio dell'ultimo quarto.

Atlanta è riuscita a portarsi avanti di 9 punti nel quarto periodo, ma Indiana è riuscita a rimontare, con Boston che ha segnato su assist di Clark, portando la partita al supplementare. Clark ha sigillato la vittoria per l'Indiana con due tiri liberi negli ultimi secondi, portando la squadra a un record di 19-17 nella stagione.

"Abbiamo continuato a lottare, abbiamo fatto gli stop quando servivano e il pubblico è stato fantastico e ci ha aiutato a vincere", ha dichiarato Clark dopo la partita.

Il Fever ha conquistato il suo posto nei playoff il 3 settembre, tornando ai playoff per la prima volta dal 2016.

"In questo momento, stiamo solo cercando di mantenere il nostro ritmo", ha commentato Boston. "Sappiamo di poter battere qualsiasi squadra grazie al nostro stile di gioco, alla nostra velocità e al talento che abbiamo in campo. Anche se siamo sotto, non importa quanto manchi alla fine della partita, siamo in grado di rimontare".

La sconfitta è stata un passo indietro per le speranze delle Dream di conquistare l'ottavo posto nei playoff. Atlanta è attualmente 12-23 e si trova al nono posto nella classifica generale della WNBA, un gioco dietro le Chicago Sky.

Tina Charles e Jordin Canada hanno segnato 17 punti each per le Dream, mentre Allisha Gray è stata la quarta giocatrice in doppia cifra con 15 punti.

Risultati completi della WNBA dell'8 settembre

Squadra Ospite vs. Squadra di Casa (squadre vincenti in grassetto)

Minnesota Lynx 78-71 Washington Mystics

Atlanta Dream 100-104 Indiana Fever

Las Vegas Aces 71-75 New York Liberty

Dallas Wings 77-92 Chicago Sky

Connecticut Sun 79-67 Los Angeles Sparks

La dichiarazione di Clark dopo la partita ha sottolineato l'importanza della resilienza della squadra e dell'impatto del pubblico, dicendo: "Abbiamo continuato a lottare, abbiamo fatto gli stop quando servivano e il pubblico è stato fantastico e ci ha aiutato a vincere". Nella sua prestazione eccezionale, Clark ha stabilito un nuovo record di squadra con il suo 112° tiro da tre stagionale, superando il precedente record per le rookie che aveva battuto

