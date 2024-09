- Nel Reno del Nord, c'è un consenso tra i partiti Nero e Verde riguardo a un piano di sicurezza sostanziale.

A seguito dell'orribile attacco di Solingen di circa tre settimane fa, il governo del Nord Reno-Westfalia, guidato dalla coalizione nero-verde, ha presentato un piano di sicurezza completo. Questo pacchetto include poteri di polizia potenziati e regolamentazioni di espulsione più severe. Il Ministro Presidente dello stato, Hendrik Wüst (CDU), ha dichiarato nel parlamento statale: "Stiamo traducendo le parole in azioni. Rafforzeremo i poteri delle nostre autorità di sicurezza".

Il pacchetto include numerose misure, come il rafforzamento dell'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione, una sorveglianza più stretta dei potenziali estremisti e una condivisione dei dati tra le agenzie, nonché misure contro l'immigrazione illecita.

Wüst ha parlato di una spada a doppio taglio, poiché dopo l'attacco di Solingen, un partito di estrema destra è diventato il più potente in un parlamento statale per la prima volta. Il gabinetto ha approvato il piano di sicurezza martedì, che Wüst ha descritto come il piano di sicurezza e migrazione più esteso nella storia del Nord Reno-Westfalia.

Aspetti chiave del piano di sicurezza

Ai investigatori saranno concessi poteri di ricerca online estesi per gli estremisti islamisti radicali, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. I poteri dell'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione nel monitoraggio delle telecomunicazioni saranno rafforzati, consentendogli l'accesso ai servizi di messaggistica crittografati. Ecco una panoramica dei dettagli:

L'IA, in grado di decifrare anche lingue rare come il tajiko, servirà come investigatore e pattuglia digitale per la polizia. La propaganda estremista online sarà monitorata centralmente e il processo di blocco di tale contenuto sarà accelerato. Verrà utilizzato software di riconoscimento facciale, ad esempio per identificare potenziali minacce. In futuro, l'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione sarà autorizzato a conservare i dati dei minori di 14 anni. Inoltre, le misure per contrastare la radicalizzazione islamista dei giovani saranno rafforzate. Il NRW sta pianificando di promuovere diverse misure, come la ritenzione dei dati, attraverso iniziative nel Bundesrat.

Misure contro l'immigrazione illegale

Verrà istituito un database centrale delle persone espellibili nel NRW, mentre lo scambio di dati tra le autorità sarà semplificato. Le persone provenienti da paesi sicuri rimarranno nei centri per richiedenti asilo fino alla decisione sulla loro domanda. Verranno istituiti tre nuovi tribunali amministrativi per i procedimenti di asilo.

Il NRW sta ora pianificando la costruzione di un secondo carcere per l'espulsione attraverso le iniziative del Bundesrat. Verranno perseguite modifiche alla legge sull'immigrazione, comprese le miglioramenti al sistema di Dublino e l'espulsione semplificata dei criminali, dei terroristi e dei loro sostenitori.

Attacco di Solingen

Il 23 agosto, un uomo armato di coltello ha attaccato i partecipanti a una festa cittadina a Solingen, causando tre morti e otto feriti. Il sospetto, un siriano di 26 anni, è in custodia. La sua espulsione era stata programmata lo scorso anno ma non è andata a buon fine. Il gruppo terroristico Islamic State ha rivendicato l'attacco.

Negli ultimi giorni, il Ministro dell'Interno Herbert Reul (CDU) e il Ministro dei Rifugiati Josefine Paul (Verdi) avevano già proposto misure iniziali. Reul aveva ordinato un aumento della presenza della polizia e dei controlli dell'identità alle riunioni pubbliche. Paul aveva rafforzato i compiti di controllo e monitoraggio delle autorità locali e federali per l'immigrazione nell'espulsione dei richiedenti asilo respinti.

"Sembra che stiamo assistendo all'inizio di una nuova ondata di terrorismo islamico in Europa", ha detto la capogruppo parlamentare dei Verdi Verena Schäffer. Il governo statale ha risposto con un pacchetto di misure.

La ministra dei Rifugiati dei Verdi Josefine Paul ha sottolineato l'unità della coalizione, dicendo: "Affrontiamo la realtà e siamo pronti a rivedere le posizioni quando necessario". Il NRW ha già espulso 113 persone rilevanti per la sicurezza e ricercate.

Reazioni dell'opposizione

Il leader dell'opposizione SPD Jochen Ott ha criticato "il fallimento del governo e dell'amministrazione" nel fallimento dell'espulsione dell'attentatore di Solingen. "L'attacco di Solingen non è stato un fallimento della legge sull'asilo, ma colpa del vostro governo statale", ha detto Ott. Le misure annunciate, come l'introduzione dello scambio di dati, sono un riconoscimento del fatto che il governo è male equipaggiato in materia di sicurezza. Ott ha criticato il fatto che l'opposizione non è stata coinvolta nel pacchetto di misure fin dall'inizio.

Il capo del gruppo parlamentare FDP Henning Höne ha detto: "L'attacco di Solingen avrebbe potuto essere prevenuto con il quadro normativo esistente". Solingen è stato reso possibile dal fallimento amministrativo, che rientra nella responsabilità del governo statale. "Dopo due anni e mezzo, il 'Metodo Wüst' - belle immagini, nessun motore - raggiunge i suoi limiti", ha detto Höne. La durata dei procedimenti di asilo non è stata accorciata di un terzo, come sostiene Wüst, ma solo di un quinto, da 24 a 19 mesi. Nel Reno-Palatinato è di tre e mezzo mesi.

"Se volete un vero ministro dell'espulsione, sono a vostra disposizione", ha detto il deputato AfD Markus Wagner, riferendosi alla "somma dell'incontro sull'asilo". Il NRW ha il maggior numero di espulsi che rimangono senza espulsione.

Il piano di sicurezza, approvato dal gabinetto, include il conferimento ai investigatori di poteri di ricerca online estesi per gli estremisti islamisti radicali, sotto la supervisione dell'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione. I poteri di questo ufficio nel monitoraggio delle telecomunicazioni saranno anche rafforzati, consentendogli l'accesso ai servizi di messaggistica crittografati.

Dopo l'attacco di Solingen, sono sorte critiche dall'opposizione, con il leader dell'opposizione SPD Jochen Ott che ha affermato che il fallimento del governo nell'espulsione del sospetto è una colpa del governo statale, non della legge sull'asilo.

Leggi anche: