- Nel Reno del Nord, c'è un accordo tra le fazioni Nera e Verde su un piano di sicurezza significativo.

A seguito dell'atroce attacco di Solingen del 23 agosto, in cui un uomo armato di coltello ha tolto la vita a tre innocenti e ne ha feriti otto, la giunta del Nord Reno-Westfalia, guidata dalla coalizione nera-verde, ha deciso un vasto piano di sicurezza. Questo pacchetto include poteri di legge e politica migratoria più severi. "Stiamo traducendo le nostre parole in azioni", ha dichiarato il Presidente della NRW Hendrik Wüst (CDU) nel parlamento dello stato. "Estenderemo le capacità delle nostre forze di sicurezza".

Il responsabile, un uomo siriano di 26 anni, avrebbe dovuto essere espulso lo scorso anno, ma la procedura è fallita. Il gruppo terroristico dello Stato Islamico ha rivendicato l'atto efferato.

Questo rinnovo della sicurezza nella NRW comprende numerose disposizioni, come l'aumento delle risorse dell'agenzia di protezione costituzionale, l'intensificazione della sorveglianza sui potenziali estremisti e il miglioramento della condivisione dei dati tra le diverse agenzie. Wüst lo ha paragonato a una spada a doppio taglio, poiché per la prima volta dopo l'attacco di Solingen, un partito di estrema destra è emerso come forza dominante in un parlamento regionale. La giunta statale ha approvato il pacchetto di sicurezza martedì.

Inoltre, gli investigatori avranno l'autorità di monitorare online i radicali islamisti, inclusi gli strumenti AI avanzati. I poteri di sorveglianza delle telecomunicazioni dell'agenzia di protezione costituzionale saranno potenziati, consentendole di penetrare nei servizi di messaggistica crittografati.

