Nel regno della Sassonia, il sindaco di Grimm emerge vittorioso in un voto diretto.

Sindaco di Grimma, Matthias Berger, si aggiudica il seggio nel parlamento di Sassonia per il partito dei Voti Liberi Il sindaco di Grimma, Matthias Berger, ha ottenuto un seggio nel parlamento della Sassonia per il partito dei Voti Liberi nelle elezioni statali. Secondo i dati della commissione elettorale statale, Berger ha ottenuto un mandato diretto nel terzo distretto elettorale di Lipsia, raccogliendo il 36,6% dei voti. Berger ha rappresentato localmente il partito dei Voti Liberi, mentre a livello nazionale il partito ha ricevuto solo il 2,3% dei voti di secondo grado.

Scienziato politico si interroga sulla fattibilità di un governo di minoranza in Sassonia Un politico di Lipsia, Hendrik Träger, sostiene che un governo di minoranza di CDU e SPD in Sassonia, sostenuto dall'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW), è un'opzione da considerare. Secondo Träger, con i deputati del BSW che si astengono nei voti, CDU e SPD potrebbero governare con una maggioranza relativa. Tale struttura di governo è comune nei paesi scandinavi e sarebbe opportuno osservare le pratiche internazionali in tal senso.

Formazione del governo a Erfurt discussa, Ramelow offre supporto a Voigt Il presidente del governo della Turingia, Bodo Ramelow, ha concordato nel sostenere il presidente della CDU Mario Voigt nella formazione di un governo di maggioranza nel parlamento statale di Erfurt. Ramelow sottolinea l'importanza di un governo funzionale, anche se non ne farà parte. Intende sostenere i candidati che hanno il mandato dei votanti per formare un governo di maggioranza. In questo caso, il candidato è Voigt. Le motivazioni di Ramelow derivano dalla prevenzione di una situazione di ricatto parlamentare in cui l'AfD guida tutte le altre parti.

AfD si aggiudica i seggi nel parlamento della Turingia anche senza candidati diretti Nonostante l'AfD abbia ottenuto vittorie con candidati diretti in 29 dei 44 distretti elettorali, il leader della frazione Björn Höcke ha perso contro il politico della CDU Christian Tischner nel distretto elettorale di Greiz II. Il forte risultato del 32,8% dei voti di secondo grado per l'AfD garantisce ulteriori seggi nel parlamento statale. Tuttavia, Höcke, che guida la lista di stato, prenderà il suo posto nel parlamento statale.

AfD vince i voti nelle elezioni statali della Turingia, ma non viene offerta alcuna collaborazione Nella Turingia, l'AfD è diventata il primo partito a vincere la maggioranza dei voti in un'elezione statale, chiudendo con un chiaro vantaggio del 32,8%. Tuttavia, poiché nessun partito democratico è disposto a formare una coalizione con l'AfD, non sarà in grado di attuare le sue rivendicazioni. Come seconda forza più forte, la CDUlikely inizierà i colloqui con il Partito della Sinistra per formare una coalizione di governo stabile.

Partito della Sinistra si aggiudica i seggi diretti nel parlamento della Sassonia nonostante non abbia superato la soglia del cinque per cento Il Partito della Sinistra è riuscito a ottenere due seggi diretti a Lipsia nelle elezioni statali della Sassonia. Le particolarità del sistema elettorale della Sassonia hanno consentito al Partito della Sinistra di entrare nel parlamento, come indicano le proiezioni. L'ingresso del Partito della Sinistra nel parlamento statale significa che la coalizione di Kenya di CDU, Verdi e SPD non detiene più la maggioranza.

Il leader del partito dei Verdi collega migrazione e Ucraina ai risultati delle elezioni Il leader del partito dei Verdi, Omid Nouripour, attribuisce i risultati delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia principalmente alle questioni della migrazione e del conflitto ucraino. Anche se il governo federale sta agendo su questi temi, la coalizione si sta sottraendo a sé stessa a causa di inutili contrasti.

Turingia: CDU, BSW e SPD non hanno la maggioranza, si orientano verso la collaborazione con il Partito della Sinistra Nella Turingia, la precedente coalizione di minoranza rossa-rossa-verde sotto il presidente del governo Ramelow si è sciolta. Poiché nessun partito è disposto a collaborare con l'AfD, la situazione più probabile per una coalizione di governo è un'alleanza di CDU, BSW e SPD. Tuttavia, secondo le attuali proiezioni, questa costellazione è corta di un seggio per raggiungere la maggioranza nel parlamento statale, quindi si affiderebbero al Partito della Sinistra.

Voigt della CDU non ottiene il seggio diretto nelle elezioni statali della Turingia Il candidato principale della CDU Mario Voigt non è riuscito a ottenere un seggio diretto nelle elezioni statali della Turingia. Ha ottenuto il secondo posto nel distretto di Saale-Holzland II, con il 37,4% dei voti, perdendo contro il candidato dell'AfD Wiebke Muhsal, che ha ricevuto il 39,2% dei voti. Alle elezioni statali del 2019, Voigt aveva ottenuto un seggio diretto.

22:07 Turingia: molti giovani votanti optano per l'AfD Più di un terzo dei giovani votanti nella Turingia ha optato per l'AfD, un partito etichettato come estremista di destra dall'agenzia per la sicurezza interna. Secondo i dati raccolti da infratest-dimap per ARD, il 38% dei 18-24enni nella Turingia ha sostenuto l'AfD. Il Partito della Sinistra ha ottenuto il 16%, la CDU il 13% e i Verdi hanno registrato i peggiori risultati tra i giovani votanti con solo il 6% dei voti.

21:32 Sassonia: Proiezioni Favoriscono la CDUSecondo le ultime proiezioni di ARD e ZDF, la CDU ha un vantaggio chiaro sull'AfD in Sassonia. Secondo Infratest Dimap (ARD) e il gruppo di ricerca Wahlen (ZDF), la CDU è circa un punto percentuale avanti con il 31,5-31,8%, rispetto al 30,4-30,8% dell'AfD. Inizialmente, il gruppo di ricerca Wahlen aveva suggerito una corsa serrata tra la CDU e l'AfD, ma l'AfD ha gradualmente recuperato, causando un lieve vantaggio della CDU. Tuttavia, solo ARD ha mantenuto questo vantaggio costante nelle sue proiezioni.

21:21 Turingia: L'ambizione di Ramelow sembra destinata a non realizzarsiIl partito di sinistra ha subito pesanti perdite nelle elezioni statali della Turingia, portando il presidente del governo Bodo Ramelow a considerare le dimissioni. Una delle aspirazioni di Ramelow per la serata - garantire che l'AfD non ottenga almeno un terzo dei voti per bloccare le decisioni che richiedono una maggioranza dei due terzi - sembra destinata a non realizzarsi, poiché l'AfD ha effettivamente raggiunto questo obiettivo.

21:13 L'SPD rimane stabile Despite le difficoltà despite le performance deludenti nelle elezioni statali della Turingia e della Sassonia, il cancelliere federale Olaf Scholz può ancora fare affidamento sul sostegno del suo partito, l'SPD, come dichiarato dal capo dell'SPD Lars Klingbeil a ZDF. Secondo Klingbeil, "in qualità di presidente del partito, mi aspetto che tutti lavorino ancora più duramente ora". Il partito deve lavorare insieme per riguadagnare i voti persi. Klingbeil ha sottolineato che "ognuno deve ora fare uno sforzo per migliorare la situazione".

21:02 Kubicki critica la 'coalizione a semaforo' dopo le sconfitte Il vice presidente del FDP Wolfgang Kubicki ha chiesto conseguenze in risposta alle deludenti performance dei partiti della coalizione a semaforo nelle elezioni della Sassonia e della Turingia. Kubicki ha scritto su "X" che "i risultati delle elezioni indicano: la coalizione a semaforo ha perso la sua legittimità". Se una parte significativa degli elettori respinge la coalizione in questo modo, devono esserci conseguenze, ha suggerito Kubicki, esprimendo la convinzione del pubblico che "questa coalizione sta danneggiando il paese". Il FDP non è riuscito a superare la soglia del 5% in entrambe le elezioni statali e ora è proiettato a essere solo dell'1% sotto.

20:41 Höcke non ottiene il mandato diretto in Turingia Il capo del gruppo parlamentare dell'AfD, Björn Höcke, non è riuscito a ottenere un seggio diretto nel parlamento statale della Turingia. Secondo le informazioni di ntv, l'AfD otterrà il seggio di Höcke nel parlamento statale facendo rinunciare a un altro parlamentare a favore di Höcke.

20:37 Il partito di sinistra è destinato a entrare nel parlamento della Sassonia despite il minor sostegno degli elettori Despite le significative perdite, il partito di sinistra sembra destinato a far parte del parlamento statale della Sassonia. Anche se non ha superato la soglia del 5% con i voti di secondo livello, è attualmente proiettato al 4,3% nelle stime della ZDF. Tuttavia, due candidati diretti del partito di sinistra nei distretti di Lipsia mostrano un vantaggio confortante sui loro concorrenti. Se vinceranno i loro distretti, potrebbero garantire diversi seggi nel nuovo parlamento statale per il loro partito. Questi due potenziali vincitori potrebbero anche garantire i primi posti sulla lista di stato del loro partito, negando alla CDU, SPD e Verdi la maggioranza e costringendo il presidente del governo Kretschmer a fare affidamento sul BSW per una maggioranza di governo.

20:17 Proiezione per la Sassonia: il vantaggio della CDU sull'AfD è minimo Sulla base dell'ultimo rapporto della ZDF, la CDU in Sassonia ha solo uno 0,1 punto percentuale di vantaggio sull'AfD. I cristiano-democratici sono al 31,5%, mentre l'AfD, classificata come estremista di destra dall'agenzia per la sicurezza interna del paese, è al 31,4%. In Turingia, sembra che l'AfD abbia superato la CDU nelle proiezioni. I Verdi sono attualmente al 5,1% nella Sassonia e sono incerti sul numero di seggi in parlamento. Il partito di sinistra, previsto al 4,3%, ha scarse possibilità di farcela. L'SPD, con il 7,6%, è sicuro nel parlamento statale.

19:42 Ramelow sul calo della Sinistra: "Siamo stati divorati" Il Presidente della Turingia Bodo Ramelow attribuisce il presunto "cannibalismo" del suo partito della Sinistra a due fattori: "Innanzitutto, un CDU che ha costantemente equiparato l'AfD e la Sinistra, spingendo l'esclusione nella nostra direzione, nonostante abbia condiviso il potere con loro per cinque anni", ha detto il capo del governo su ntv. Ha citato anche l'annuncio del BSW che avrebbe garantito il 17% dei voti per l'AfD, mentre in realtà ora hanno preso i loro voti, come un altro fattore che contribuisce al declino della Sinistra. Ramelow potrebbe ancora festeggiare l'alta affluenza alle urne.

19:26 Nouripour sull'AfD: "I miei pensieri sono con chi teme" L'AfD supera il 30% sia in Sassonia che nelle elezioni della Turingia, lasciando indietro i partiti della coalizione. Il leader dei Verdi Omid Nouripour vede il risultato elettorale dell'AfD come un "momento cruciale" e un appello per proteggere insieme la democrazia.

19:13 Proiezione recente per la Sassonia: la vittoria della CDU si stringe L'ultima proiezione della ZDF per la Sassonia vede l'AfD e la CDU testa a testa: i Cristiano Democratici sono leggermente in vantaggio con il 31,7%, mentre l'AfD ottiene il 31,4% dei voti. Il BSW è al 11,4%, l'SPD al 7,8%. I Verdi sarebbero più saldamente nel parlamento statale con il 5,5%, mentre la Sinistra mancherebbe la soglia del 5% con il 4,3%.

19:08 Wagenknecht mira a una coalizione con la CDU e possibilmente l'SPD nella Turingia Il leader del BSW Sahra Wagenknecht mira a un'alleanza con la CDU e potenzialmente anche l'SPD nella Turingia. "Speriamo molto di poter formare un buon governo insieme alla CDU - probabilmente anche con l'SPD", ha detto Wagenknecht nell'ARD. Dopo cinque anni di governo di minoranza, le persone aspirano a un governo di maggioranza stabile che affronti questioni concrete come la grave carenza di insegnanti nella Turingia. Contestualmente, desiderano un governo statale che promuova la pace, la diplomazia e si opponga al dispiegamento di missili USA in Germania. Wagenknecht esclude coalizioni con l'AfD per la Turingia.

19:02 Proiezione recente per la Turingia: l'AfD migliora ulteriormente il risultato elettorale Una proiezione della ZDF per il risultato elettorale nella Turingia mostra l'AfD ancora più successo delle previsioni iniziali. Secondo questo, il partito di estrema destra ottiene il 33,1% dei voti nello stato. La CDU è al 24,3%, l'alleanza di Sahra Wagenknecht è al 15%. La Sinistra, che attualmente ha Bodo Ramelow come popolare Presidente del Consiglio, perde quasi 8 punti percentuali e si attesta al 11,7%. L'SPD è al 6,6% e i Verdi al 4% dei voti.

18:56 Goring-Eckardt: il Triomphe dell'AfD è una Sgradita Sorpresa in Germania I politici tedeschi di spicco del partito dei Verdi sono più preoccupati di quanto suggerisca la perdita dei Verdi nella Turingia, data la successo degli estremisti di destra dell'AfD nella Turingia. Katrin Goring-Eckardt, vice presidente del Bundestag dei Verdi, definisce il successo dei radicali di destra una "sgradita sorpresa" in Germania. Il leader del partito Omid Nouripour deplora il fallimento del suo partito come "insignificante, considerando che l'AfD è diventata la forza più potente in un parlamento statale".

18:48 Kretschmer sulla Sassonia: "Abbiamo ogni motivo per gioire" Il Presidente in carica della Sassonia Michael Kretschmer vede la CDU come il pilastro della coalizione di governo. "Abbiamo ogni motivo per gioire", ha detto Kretschmer alla festa della vittoria del suo partito. "Dietro di noi ci sono cinque anni di fatiche", il popolo della Sassonia ha riposto la sua fiducia nella CDU e non ha espresso un voto di protesta. "Siamo consapevoli di quanto il popolo sia deluso da ciò che accade a Berlino".

18:39 Stima per la Sassonia: il vantaggio della CDU sull'AfD si stringe Le stime preliminari della ZDF suggeriscono che il vantaggio della CDU sull'AfD nelle elezioni della Sassonia si sta restringendo: la CDU ora supera a malapena l'AfD con il 31,9% contro il 31,3% dei voti. Il BSW ottiene il 11,6%, l'SPD il 7,8. I Verdi probabilmente non entreranno nel parlamento statale con il 5,2%, mentre la Sinistra con il 4,5% sarebbe esclusa.

18:33 Weidel, leader dell'AfD, esige la partecipazione al governo per l'AfD La presidente del partito federale dell'AfD, Alice Weidel, esige la piena partecipazione al governo per il suo partito nella Turingia e nella Sassonia. "Tipicamente, quando si rispettano le tradizioni in questo paese, il partito più forte tende la mano, ed è l'AfD", spiega Weidel su ARD, concentrandosi sulla Turingia. "L'elettorato desidera la partecipazione dell'AfD al governo. Controlliamo il 30% dei voti in entrambi gli stati federati, e senza di noi, un governo stabile è impossibile".

18:30 Kuhnert, Segretario Generale SPD: "Avevamo il Rischio di Essere Espulsi dal Parlamento Regionale"Il Segretario Generale del SPD Kevin Kuhnert riconosce i risultati modesti della sua partito nelle elezioni della Turingia e della Sassonia. "Non c'è motivo di festeggiare per il SPD," spiega su ARD. Tuttavia, il suo partito ha affrontato numerosi problemi negli anni. "C'era un rischio tangibile di essere espulsi dai parlamenti regionali," dice Kuhnert. "Lottare ne vale la pena, siamo insostituibili." C'è tanto da cambiare, sottolinea Kuhnert, e sottolinea: più dialogo con gli elettori. Quando gli viene chiesto del Cancelliere Olaf Scholz, risponde: "Dobbiamo articolare la nostra politica insieme."

18:23 Höcke, Capogruppo Parlamentare AfD, Saluta il Risultato in Turingia come "Triumfo Storico"Il Capogruppo Parlamentare AfD Björn Höcke vede il risultato della Turingia come "storico." L'AfD è ora il partito popolare più popolare nello stato federale, "la stupidaggine del firewall deve cessare," afferma Höcke su MDR. Il cambiamento avverrà solo con l'AfD.

18:21 Chrupalla, Leader del Partito AfD, Descrive la Vittoria in Turingia come "Game Changer"Il leader del partito AfD Tino Chrupalla celebra i risultati del suo partito come rivoluzionari, dicendo che si è verificato uno spostamento politico in entrambi gli stati federali, come dice a ZDF. L'AfD è disposta a parlare con tutti i partiti. "In Sassonia, siamo alla pari con la CDU," dice, aggiungendo che l'AfD vuole governare per il bene della Sassonia.

18:17 Linnemann, Segretario Generale CDU: Nessuna Coalizione con AfDIl Segretario Generale della CDU Carsten Linnemann ha escluso qualsiasi collaborazione con l'AfD in Turingia o Sassonia. "Siamo fermi su questo," dice su ARD. La CDU formerà ora governi dal centro del parlamento, assicura, esprimendo fiducia nel fatto che questo sarà un successo. La CDU, dice, remains the last bastion of democracy. The traffic light parties have been penalized, he adds.

18:13 Stima per la Sassonia: CDU leggermente avanti all'AfD, BSW al 12 percento, Verdi vicini al limiteLa prima proiezione per le elezioni della Sassonia rivela la CDU con il 31,5 percento dei voti, leggermente avanti all'AfD con il 30 percento. Il BSW si classifica come la terza forza più forte con il 12 percento, mentre il SPD rimane nel parlamento regionale con l'8,5 percento. I Verdi a malapena entrano nel parlamento regionale con il 5,5 percento. La Sinistra è esclusa con il 4 percento, e il FDP non farà parte del nuovo parlamento.

18:10 Stima per la Turingia: AfD supera la CDU, BSW entrerà nel parlamento regionale con il 16 percentoLa prima proiezione per le elezioni della Turingia mostra l'AfD con il 30,5 percento dei voti, superando la CDU con il 24,5 percento e la Sinistra con il 12,5 percento. Il SPD è rappresentato nel parlamento regionale con il 7 percento, e il BSW entrerà senza dubbio nel parlamento regionale con il 16 percento. I Verdi e il FDP sono ancora sotto il 5 percento.

18:01 L'AfD Dominante in Turingia, BSW Ottiene Risultati a Due Cifre in SassoniaSecondo le prime proiezioni delle elezioni statali, l'AfD emerge come la forza più forte in Turingia, come previsto. Il SPD riesce a superare la soglia del cinque percento, mentre i Verdi e il FDP non ci riescono. Viceversa, in Sassonia, il BSW riesce a ottenere un risultato a due cifre per la prima volta. La CDU è a malapena avanti all'AfD nelle proiezioni, mentre la Sinistra e il FDP potrebbero non ottenere rappresentanza nel parlamento regionale, con i Verdi che rimangono.

17:18 Björn Höcke a Rischio di Non Entrare nel Parlamento RegionaleIl capo della fazione AfD in Turingia, Björn Höcke, potrebbe non ottenere un seggio nel futuro parlamento regionale. I suoi colleghi di partito potrebbero addirittura compromettere le sue possibilità. Molti dei candidati AfD nei collegi hanno alte possibilità di vincere i mandati diretti. Al contrario, Höcke deve affrontare una forte concorrenza dal candidato CDU, Christian Tischner, nel suo collegio, Greiz II. Se Tischner vince e l'AfD ottiene più mandati diretti di quelli previsti, nessuno può entrare tramite la lista statale, nemmeno dal primo posto, che Höcke attualmente detiene. In una simile situazione, l'AfD potrebbe convincere un candidato diretto vincente a rinunciare al loro seggio nel parlamento regionale, permettendo a Höcke di ottenere il suo mandato.

16:48 Possibile Assenza di Copertura dei Media alla Festa Elettorale AfD in TuringiaC'è una alta possibilità che non ci sarà alcuna copertura dei media alla festa elettorale AfD in Turingia. Il partito, classificato come estremista di destra dall'agenzia per la sicurezza interna, ha tentato di escludere diversi media dall'evento. Tuttavia, un tribunale ha impedito questo, portando la partito regionale a espellere tutti i media. Un portavoce del partito ha citato ragioni logistiche per il divieto: Non c'era abbastanza spazio nella sede per tutti i rappresentanti dei media che avevano richiesto l'accredito.

16:29 Elevato Afflusso di Voti per Posta in SassoniaPer le elezioni che il Ministro-Presidente della CDU della Sassonia, Michael Kretschmer, ha definito "elezioni cruciali" per lo stato, quasi un quarto degli elettori ha già votato per posta. Il commissario elettorale dello stato prevede che il 24,6% degli elettori voterà per posta. La partecipazione alle urne oggi è stata solo leggermente più alta rispetto al 2019 nel primo pomeriggio.

15:52 Höcke Vota con una Lada, Ramelow con la MoglieIl leader della AfD della Turingia e candidato principale, Björn Höcke, ha votato a mezzogiorno. È arrivato al seggio elettorale a bordo di una Lada Niva, un veicolo fuoristrada di produzione russa. Höcke ha votato a Bornhagen, nel distretto di Eichsfeld.

Il Ministro-Presidente Bodo Ramelow ha votato nella capitale dello stato, Erfurt, accompagnato dalla moglie, Germana Alberti vom Hofe. Il 68enne è alla guida del governo dello stato libero dal 2014, con una breve interruzione, l'ultima volta alla guida di una coalizione di minoranza.

15:40 Maggiore Afflusso Rispetto all'Ultima Volta in Turingia e SassoniaIn Turingia, il 44,4% degli elettori aveva votato alle 14:00. Si tratta di un aumento di più di due punti rispetto alle elezioni di cinque anni fa, che indica una alta affluenza. I voti per posta non sono ancora inclusi in queste cifre, secondo il commissario elettorale dello stato. In Sassonia, la partecipazione è stata leggermente più alta rispetto al 2019, al 35,4%. Tuttavia, il commissario elettorale prevede molti più voti per posta rispetto al 2019. I seggi elettorali in entrambi gli stati chiuderanno alle 18:00.

15:13 Kretschmer Spera in 'Partiti a Semaforo' nel Parlamento dello Stato

14:40 I Principali Motivi che Guidano la Scelta degli Elettori in Sassonia e TuringiaQuasi un terzo delle persone in Sassonia e Turingia intende votare per la AfD alle elezioni del prossimo settembre. Un ampio sondaggio fornisce informazioni sui motivi, evidenziando le principali preoccupazioni e questioni. La migrazione è solo una di queste.

14:13 Höcke Esce Velocemente dal Seggio Elettorale in TuringiaAlle elezioni della Turingia, il candidato principale della AfD, Björn Höcke, ha votato intorno a mezzogiorno. Non è rimasto a lungo al seggio elettorale di Bornhagen e non ha interagito con i giornalisti sul posto. Poiché aveva sempre perso contro il candidato della CDU nel suo distretto di Eichsfeld, Höcke si è trasferito alla circoscrizione di Greiz. Tuttavia, anche lì sembra destinato alla sconfitta contro la CDU.

13:50 Partecipazione alle Urne in Turingia Simile al 2019 a MezzogiornoIn Turingia, la partecipazione alle urne sembra simile alle precedenti elezioni parlamentari. Secondo il commissario elettorale dello stato, circa il 32% degli elettori aveva votato nei seggi elettorali alle 12:00. I voti per posta non sono inclusi in questi numeri. Nel 2019, la partecipazione era del 31,2% a quell'ora. Sembra anche esserci maggiore interesse per le elezioni dello stato rispetto alle elezioni europee e comunali tenutesi quest'anno. A giugno, la partecipazione era del 24,3% alla stessa ora.

Anticipata Alta Partecipazione alle Urne nelle Elezioni della SassoniaSi prevede una alta partecipazione alle urne nelle elezioni della Sassonia. A mezzogiorno, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio statistico di stato a Kamenz. Durante le elezioni dello stato del 2019, la partecipazione era leggermente più alta, al 26,2%. I voti per posta non sono ancora inclusi nei numeri preliminari. Si prevede che il 24,6% degli elettori voterà per posta, rispetto al 16,9% del 2019. La commissione elettorale ha dichiarato che le operazioni si sono svolte senza interruzioni finora.

I Risultati delle Elezioni in Sassonia e Turingia Potrebbero indebolire la Coalizione di BerlinoI risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia sono ancora in attesa. L'analista politico Albrecht von Lucke ha dichiarato che se il SPD non riuscisse a ottenere un seggio nel parlamento dello stato, sarebbe come un terremoto. Durante un'intervista a ntv, ha valutato le elezioni e le possibili conseguenze.

La Polizia Indaga su una Minaccia al Seggio ElettoraleLa polizia di Gera sta indagando su una minaccia fatta in un seggio elettorale. Un uomo con una maglietta della AfD è entrato nel seggio elettorale per votare al mattino. Il responsabile del seggio elettorale ha chiesto all'uomo di rimuovere la maglietta, poiché violava la politica del seggio elettorale contro la pubblicità dei partiti. L'uomo ha obbedito, ma ha minacciato di tornare perché insoddisfatto del modo in cui era stato trattato uscendo dalla

Sonneberg Registra un Aumento Significativo di Attacchi di Destra EstremaSonneberg, il primo distretto guidato da un politico dell'AfD, ha affrontato minacce crescenti contro gli attivisti, che hanno spinto molti a rinunciare al loro lavoro. Il numero di aggressioni di destra estrema sembra essere aumentato di cinque volte in un anno. Gli esperti attribuiscono l'aumento all'amministratore distrettuale dell'AfD.

Kretschmer Parla al Seggio ElettoraleIl Ministro-Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, caratterizza le elezioni statali come "probabilmente le più significative dal 1985". Dopo aver votato a Dresda, ha espresso gratitudine a coloro che "hanno votato diversamente" in passato ma hanno ora scelto "la forza forte al centro civico", ovvero l'Unione Sassone. "Questa comprensione faciliterà una formazione di governo volta a servire questa terra", ha continuato Kretschmer. Secondo gli ultimi sondaggi, il suo CDU è in una corsa serrata con l'AfD.

Ramelow: Wagenknecht "Non in Ballottaggio"Per il Ministro-Presidente della Turingia, Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni è "un festival della democrazia" - anche se la sua rielezione è incerta. In un'intervista a ntv, il politico del Partito della Sinistra spiega perché scoraggia un governo di minoranza e perché mette in discussione la competenza del BSW.

Storico Turbato dalla Data delle ElezioniLo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia per il 85º anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. "Chiunque abbia pensato che fosse una buona idea organizzare le elezioni l'1 settembre non aveva una buona comprensione della storia", ha dichiarato Loew a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Riguardo all'AfD, un partito considerato "sicuramente di estrema destra" dai servizi segreti interni in entrambi gli stati, Loew ha detto: "Questo può portare a connotazioni molto negative se un partito emerge vittorioso a Dresda ed Erfurt, il cui rapporto con l'era NS è tutto fuorché chiaro".

Elezioni Cruciali: Tutti i Dati per le Elezioni Statali della SassoniaOggi circa 3,3 milioni di elettori in Sassonia hanno l'opportunità di decidere chi guiderà la direzione politica del parlamento statale di Dresda in futuro. Il CDU potrebbe perdere la sua posizione di forza dominante nello stato per la prima volta dal 1990. Il Ministro-Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, la definisce "un'elezione cruciale". "Si tratta di tutto".

Kretschmer Accusa la Coalizione a Traffico Verde di "Effervescenza Prima delle Elezioni"Il giorno delle elezioni è arrivato in Sassonia e la domanda è: il Ministro-Presidente Michael Kretschmer estenderà la striscia vincente del CDU nello stato? In un'intervista a ntv, esprime il suo punto di vista sulla questione dei rifugiati, il governo a traffico verde e la guerra in Ucraina.

Tutti i Dati per le Elezioni in TuringiaIl giorno delle decisioni è arrivato: al centro della Germania, si tratta di chi guiderà lo stato con i suoi circa 2,1 milioni di abitanti per i prossimi cinque anni. L'AfD con il candidato principale Björn Höcke riuscirà a ottenere la posizione più influente in Turingia?

08:24 Potenziale Minaccia dell'AfD per la DemocraziaI sondaggi suggeriscono che l'AfD è in posizione per rafforzare significativamente la sua posizione nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. Ciò rappresenta una minaccia per le istituzioni democratiche, come sottolineato da un gruppo di ricerca, poiché la rule of law potrebbe non essere così resistente come molti credono.

08:00 Sezioni Elettorali in Turingia e Sassonia Aperte

Le elezioni per i nuovi parlamenti statali sono in corso oggi in Turingia e Sassonia. Sulla base dei sondaggi, l'AfD ha un chiaro vantaggio in Turingia. In Sassonia, il CDU in carica guidato dal Presidente del Ministro Michael Kretschmer e l'AfD sono in una corsa serrata. I risultati preliminari sono attesi intorno alle 18:00, quando le sezioni elettorali chiuderanno. Queste elezioni servono come un test per la coalizione a traffico verde a Berlino.

Per la coalizione governativa rossa-rossa-verde attuale in Turingia, guidata dal Presidente del Ministro Bodo Ramelow (Sinistra), non c'è una maggioranza secondo i sondaggi. Una possibile situazione post-elettorale include un governo composto da CDU, Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD. In Sassonia, rimane incerto se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi abbia ancora una maggioranza. Kretschmer non esclude un'alleanza con il BSW. Il Partito della Sinistra rischia di essere espulso dal parlamento in Sassonia. Lo stesso destino potrebbe colpire i Verdi e il FDP in Turingia.

Dopo l'elezione riuscita del sindaco Berger, c'è attesa per le prossime "Elezioni al Landtag della Turingia". Come Berger, altri candidati di vari partiti cercano di ottenere un seggio e rappresentare efficacemente i loro collegi.

Data la situazione politica attuale in Sassonia, è degno di nota il possibile governo di minoranza per CDU e SPD, sostenuto dall'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW). Un tale governo può essere fattibile con i deputati del BSW che si astengono semplicemente nei voti, secondo lo scienziato politico Hendrik Träger.

