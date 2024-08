Nel regno della Champions League, quasi tutto subisce una trasformazione.

La Champions League si basa ora sull'IA avanzata. Stasera, un computer altamente avanzato è pronto ad assistere nel più complicato sorteggio della fase a gironi della storia, che si svolgerà durante il più significativo rinnovamento della competizione. Il Vermont non è l'unica parte del torneo che viene reinventata - l'inno ha subito anche una modifica. Anche se il famoso motivo è ancora presente, ora ha un suono distintivo.

La Champions League di oggi potrebbe essere riconoscibile, ma c'è poco che rimane dei vecchi tempi. Mentre il sorteggio per l'evento principale di questa stagione si svolge a Monaco (ore 18), gli spettatori noteranno significativi cambiamenti. Anche la musica che riempie l'aria sarà una versione alterata. La celebrata composizione, ispirata al leggendario calciatore Handel's "Zadok the Priest", è stata ingegnosamente trasformata. Il pezzo aggiornato mantiene il suo tema centrale incentrato sul linguaggio, ma è lì che finisce la somiglianza. UEFA ha commissionato un'orchestra per rregistrare di nuovo i leggendari versi, dando all'inno una nuova vernice e un tono significativamente diverso.

I accoliti della composizione "Tenebrae" di Tony Britten, il compositore britannico selezionato a mano, emergono come la nuova stella dell'inno. Il coro riprodotto risuona nello stadio, con un'atmosfera più morbida, solenne e meno potente. Il tradizionale canto che i tifosi fedelmente cantavano along è ora in pericolo di cadere in disuso. L'inno rimodernato è diventato il simbolo di un rinnovamento della lega, a contrasto con il formato precedente del torneo, che ha visto la corsa elettrizzante di Dortmund alla finale.

Il più grande rivolgimento della Champions League dal suo inizio nella stagione 1992-1993 è l'eliminazione della fase a gironi tradizionale. Nella nuova formula, i 36 team parteciperanno a un'unica lega - una netta rottura con i precedenti 32. Dopo otto partite, le prime otto squadre passeranno al turno eliminatorio, mentre le rimanenti 24 squadre si sfideranno in una sorta di playoff per conquistare le ultime otto posizioni. Cinque squadre tedesche - Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern Monaco, RB Leipzig e Dortmund - daranno il via alla prima stagione della Champions League rinnovata.

L'impegno finanziario per i club aumenterà dai precedenti 15,64 milioni di euro a 18,62 milioni di euro, con un'additional di 2,1 milioni di euro per ogni vittoria (precedentemente 2,8 milioni di euro). La quota di posizionamento varia da 275.000 euro per la 36ª posizione nella fase a gironi a 10 milioni di euro per la squadra al primo posto. In una situazione ideale, UEFA distribuirà più di 112 milioni di euro a un singolo partecipante, rispetto ai 85 milioni di euro disponibili nella stagione precedente.

I guadagni finanziari non si fermano qui. Il corpo centrale governativo del calcio europeo distribuirà una cifra astronomica di 853 milioni di euro dal nuovo pool di mercato. Le altre due colonne - quote di partenza e bonus - sono altrettanto impressionanti, rispettivamente di 670 milioni di euro e 914 milioni di euro. Il CFO di UEFA sicuramente festeggerà, mentre i direttori sportivi delle squadre partecipanti possono iniziare a pianificare la loro strategia per costruire squadre competitive. Sembra che il bel gioco sia forse troppo prevedibile.

Ma basta con le domande sulla competizione. Entriamo nei nuovi cambiamenti della Champions League.

Come funziona il sorteggio? Il vecchio metodo è essentially scomparso. In precedenza, 32 squadre erano categoricamente suddivise in otto gruppi di quattro. Questo non è più il caso. I 36 team partecipanti parteciperanno a un sistema di lega, giocando otto partite nella fase a gironi - quattro in casa, quattro in trasferta, contro otto avversari diversi. Ogni squadra affronterà due avversari da ciascuno dei quattro vasi, compreso il proprio.

I 36 team sono divisi in quattro vasi in base al loro coefficiente UEFA. Bayern Monaco, Dortmund e Leipzig hanno guadagnato il loro posto nel Vaso 1. Il campione Leonardo Bayer è stato assegnato al Vaso 2, mentre Stuttgart torna alla Champions League nel Vaso 4. although the selection in Vase 1 appears privileged, each team will face two opponents from each vase, ensuring that ci saranno partite tra le squadre di vertice nella fase a gironi, che erano state precedentemente considerate noiose. Le implicazioni finanziarie potrebbero aver giocato un ruolo nel rivolgimento: con 144 partite invece di 96, 40 delle quali coinvolgeranno squadre tedesche, ci sarà un significativo aumento della partecipazione tedesca, più del doppio della cifra dell'anno scorso.

Le partite tra squadre dello stesso paese sono ancora proibite. Date le tre squadre tedesche nel Vase 1, è già evidente che le squadre tedesche affronteranno due delle sei squadre allocate: Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan e Barcelona.

Vase 1: Madrid, Manchester City, Bayern Monaco , Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan, Borussia Dortmund , RB Leipzig , Barcelona

, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan, , , Barcelona Vase 2: Leonardo Bayer, Madrid, Atalanta Bergamo, Juventus Torino, Benfica Lisbon, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, AC Milan

Vase 3: Feyenoord Rotterdam, Sporting Lisbon, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb, FC Salzburg, Lille OSC, Red Star Belgrade, Young Boys Bern, Celtic Glasgow

Vase 4: Slovan Bratislava, AS Monaco, Sparta Prague, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Stade Brest

L'aspetto unico della pesca: Il processo di pesca non dipende più esclusivamente dalle mani umane. L'UEFA evidenzia che considerare tutte le possibilità con 1000 palline richiederebbe diverse ore, rendendo il processo di pesca estremamente lungo. Di conseguenza, verrà utilizzato un software sviluppato da una società con sede a Londra con una vasta esperienza nel settore. Questo supercomputer guidato dall'IA è previsto per accelerare il processo in 35 minuti. Il metodo è semplice: i club vengono pescati individualmente a mano, quindi il computer seleziona gli avversari rimanenti a caso e assegna le partite in casa e in trasferta per la squadra pescata.

Possibili avversari per le cinque squadre tedesche potrebbero essere:

Bayern Monaco: Man City (fuori), Paris (casa), Atletico (fuori), Atalanta (casa), Feyenoord (fuori), Young Boys (casa), Bratislava (fuori), Monaco (casa)

Borussia Dortmund: Real (casa), Liverpool (fuori), Milan (fuori), Bruges (casa), Lille (fuori), Salisburgo (casa), Girona (fuori), Praga (casa)

RB Lipsia: Inter (fuori), Barcellona (casa), Arsenal (fuori), Juventus (casa), Celtic (fuori), Stella Rossa (casa), Graz (casa), Brest (fuori)

Bayer Leverkusen: Atletico (casa), Atalanta (fuori), PSG (fuori), Real (casa), Feyenoord (casa), Young Boys (fuori), Aston Villa (casa), Bologna (fuori)

VfB Stoccarda: Bratislava (casa), Monaco (fuori), Inter (fuori), Barcellona (casa), Milan (fuori), Bruges (casa), Lille (fuori), Eindhoven (casa)

La fase successiva: Dopo la fase a gironi, i 36 team parteciperanno a un sistema di campionato, che darà vita a una classifica unica per tutte le squadre. Le squadre classificate dal 1° all'8° posto dopo otto giornate di campionato passeranno direttamente agli ottavi di finale della Champions League. Le squadre classificate dal 9° al 24° posto si qualificheranno per i nuovi playoff a eliminazione diretta. Le squadre classificate dal 25° al 36° posto saranno eliminate.

Le squadre classificate dal 9° al 24° posto decideranno i partecipanti agli ottavi di finale attraverso otto partite di andata e ritorno. I vincitori poi entreranno nel sistema di eliminazione diretta tradizionale a partire dagli ottavi di finale per determinare le squadre che si sfideranno nella finale a Monaco. Quest'anno viene introdotta una novità: le squadre non verranno ripescate per ogni turno, ma verranno inserite in un albero di torneo in base alla loro classifica nella fase a campionato, simile al tennis o al darts.

Calendario delle partite: A causa delle otto giornate della fase a gironi invece di sei, sono necessarie ulteriori date di partita. In precedenza, la fase a gironi si concludeva a dicembre, ma il nuovo sistema di campionato si estende a gennaio. Le partite continueranno a essere giocate il martedì e il mercoledì alle 18:45 e alle 21:00. Ci sono eccezioni per alcune partite del primo turno, che saranno giocate di giovedì a causa della pausa dell'Europa League e della Conference League, e tutte le 18 partite dell'ultima giornata, che saranno giocate contemporaneamente. Gli scheduler di DAZN sono probabilmente ansiosi di questo. DAZN e Amazon Prime continueranno a trasmettere la Champions League in Germania, con solo la finale trasmessa su ZDF.

1° Turno: 17/18/19 settembre 2024

2° Turno: 1/2 ottobre 2024

3° Turno: 22/23 ottobre 2024

4° Turno: 5/6 novembre 2024

5° Turno: 26/27 novembre 2024

6° Turno: 10/11 dicembre 2024

7° Turno: 21/22 gennaio 2025

8° Turno: 29 gennaio 2025

Playoff a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio 2025

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo 2025

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile 2025

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025

Finale: 31 maggio 2025 a Monaco

Come funzioneranno la Europa League e la Conference League? Il formato rimane sostanzialmente invariato. La Europa League, che include le squadre tedesche Frankfurt e Hoffenheim, seguirà la stessa procedura della Champions League. Tuttavia, la Conference League

