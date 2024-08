Nel record di US Open, Evans emerge vittorioso.

Daniel Evans e Karen Khachanov hanno disputato una partita maratona che è durata oltre cinque ore e mezzo allo US Open. L'atmosfera sul Court 6 era vivace e festosa, simile a un festival popolare. Alla fine, Evans è uscito vittorioso, conquistando una vittoria importante nella partita più lunga della storia recente dello US Open. Dopo un'estenuante lotta di 5 ore e 35 minuti, il 34enne britannico ha conquistato la vittoria con un emozionante 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 contro il suo avversario russo.

"Ho un mal di testa tremendo ora, devo sistemarlo in fretta," ha mugugnato Evans con una smorfia. "Sono dannatamente orgoglioso. Ti dicono sempre di lottare fino alla fine, lo sai che è la regola numero uno. Ho seguito questo principio per tutta la mia carriera e indovina un po', ha funzionato oggi."

Il precedente record per la partita più lunga dello US Open dai tempi dell'introduzione dei tie-break nel 1970 apparteneva a Stefan Edberg e Michael Chang. Lo svedese è riuscito a battere il suo rivale americano nei quarti di finale del 1992, sempre in cinque set, concludendo la partita in 5 ore e 26 minuti.

Atmosfera da festival popolare sul Court 6

Il court era animato dall'energia di un festival mentre la partita tra Evans e Khachanov procedeva. Evans si è trovato in svantaggio 0:4 nel set decisivo e sentiva la fatica nelle gambe. Tuttavia, il supporto del pubblico e gli incitamenti della folla gli hanno dato la forza di rimontare e vincere le ultime sei game consecutive.

"Non ho mai giocato per cinque ore in un solo giorno," ha confessato Evans. "Non mi alleno nemmeno per due ore di fila. Di solito sono uno e mezzo." E per quanto riguarda il suo desiderio, ha ammesso: "Non voglio passare di nuovo attraverso tutto questo, sul serio non ci penso proprio."

La partita estenuante ha dimostrato l'amore incondizionato di Daniel Evans per lo sport, mostrando una notevole resilienza per tutta la durata della partita. L'atmosfera elettrizzante sul Court 6 ha continuato a motivare Evans, ricordandogli l'emozione e l'entusiasmo che derivano dallo sport agonistico.

Leggi anche: