Nel processo di transizione come presidente, Biden dovrebbe sostenere Harris, simboleggiando la continuità della leadership democratica.

L'approccio di Biden per il suo discorso di apertura alla Convenzione Nazionale Democratica rimane coerente, ma le poste in gioco non sono mai state così alte.

Dopo che influenti democratici, compresi i legislatori, i finanziatori e i sondaggi, lo avevano spinto a lasciare la corsa, Biden è ora pronto a parlare al suo partito. Si concentrerà sulla campagna per la Vice President Kamala Harris nei prossimi mesi, nonché sull'evidenziare il suo lascito e sulla politica estera. La fine del suo viaggio, suggeriscono, arriverà più tardi.

Il discorso di lunedì a Chicago potrebbe essere il suo ultimo significativo prima delle elezioni. Dopo cinque decenni di servizio pubblico, è una delle sue ultime occasioni per difendere il suo lascito e dimostrare la sua visione della nazione.

I collaboratori stretti credono che vorrà discutere dei progressi compiuti negli ultimi tre anni e mezzo. Questo messaggio ottimistico sarà probabilmente rafforzato da immagini visivamente suggestive che mostrano la trasformazione dell'economia americana, dalle chiusure scolastiche per Covid-19 e il lavoro a distanza a un paesaggio imprenditoriale completamente riaperto.

Biden argomenterà che Harris è il miglior successore di questo record e presenterà la sua presidenza come una base per lei per costruire. In linea con i temi delle sue campagne del 2020 e del 2024, lancerà avvertimenti sul pericolo che Donald Trump rappresenta per la democrazia. Argomenterà che Harris e il suo compagno di corsa, il Governatore Tim Walz, devono essere eletti per proteggere il paese da questo pericolo continuo.

Come ha spiegato ai reporter prima di partire per Camp David, il suo messaggio ai democratici prima dell'ultima fase delle elezioni sarà semplice: "Vinci."

Secondo il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Ben LaBolt, Biden farà un potente caso per il progresso continuo e per sconfiggere i tentativi di ostacolarlo eleggendo la Vice President Harris e il Governatore Walz. Lo farà riflettendo sui successi e le sfide affrontate e sottolineando l'importanza del momento: dall'economia sull'orlo del precipizio alla più forte del mondo, superando una pandemia senza precedenti e difendendo la democrazia a casa e all'estero.

All'inizio, questo non era il discorso che stava pianificando o sperando di fare. Fino a un mese fa, Biden stava preparando per essere il protagonista della convention giovedì sera, non come una figura amata che si ritira, ma come il candidato del partito.

Il tentativo prolungato di rimuoverlo dalla ticket democratica ha lasciato cicatrici. Le persone vicine a lui confessano che Biden sta ancora lottando con le circostanze del suo ritiro.

Tuttavia, nella sua visione, il processo complicato che ha portato alla sua uscita aveva vantaggi per i democratici. Il partito si è rapidamente riunito dietro Harris, in parte grazie all'endorsement precoce di Biden. Così, invece di entrare nella convention sotto critiche per la sua età e le sue capacità, l'81enne presidente arriva ora come il leader del partito che ha sacrificato le sue aspirazioni per il bene della nazione.

Secondo gli advisor di Biden, il suo endorsement precoce di Harris è stato cruciale per evitare una convention frammentata. Il presidente è stato sinceramente impressionato dall'entusiasmo e dall'energia dietro il nuovo ticket Harris-Walz.

Per i suoi advisor, aiutare a rendere possibile Harris è il lascito politico che sperano Biden sarà ricordato in questo momento. Ha scelto lei come sua vicepresidentessa, selezionandola tra altre opzioni, e poi l'ha endorsed non appena ha lasciato la corsa, prevenendo potenziali sfide da altri. Questo movimento ha permesso a Harris di diventare la prima donna di colore a guidare un biglietto di un partito principale.

Alcuni advisor sostengono anche che Biden ha fornito a Harris successi politici, come la riduzione dei prezzi dei farmaci e la riduzione della criminalità. Il presidente ha indebolito le critiche tradizionali dei repubblicani sull'economia e sulla criminalità, ragionano, proteggendo così Harris da potenziali attacchi.

Tuttavia, Harris dovrà ancora navigare un elettorato che non ha dato a Biden voti alti sull'economia e sull'immigrazione.

Esaminando l'agenda economica di Harris, che ha iniziato a presentare la scorsa settimana, gli advisor percepiscono un candidato che trae vantaggio dai sentimenti migliorati sull'economia e costruisce sulle idee di Biden, come il rinnovo e l'espansione del credito d'imposta per i bambini.

Tuttavia, Biden ha accettato un ruolo di supporto per il resto della campagna. Dopo aver lasciato il palco lunedì sera, gli advisor dicono a CNN che potrebbe fare campagna per Harris in Pennsylvania, ma si unirà solo a lei sul percorso se lei e la sua squadra lo richiederanno.

Gli spettatori del United Center possono aspettarsi un'ondata emotiva per Biden, suggerisce Dunn, e questo dovrebbe anche rinvigorire Harris.

"È stato in grado di tornare indietro e ricatturare l'emozione che la gente provava per lui, che tendeva a diminuire come presidente perché le persone non si sentivano di avere la stessa connessione personale," ha detto.

Lasciando Marine One per Camp David un venerdì, con una breve fermata a Philadelphia, Biden era accompagnato dal suo storico consigliere per le comunicazioni e la politica, Mike Donilon, che è tornato alla Casa Bianca per guidare Biden attraverso i suoi ultimi stadi nel servizio pubblico.

Donlon ha guidato la preparazione per i discorsi significativi di Biden, come il suo recente indirizzo dall'Oval Office, in cui ha annunciato la sua decisione di non candidarsi per la rielezione.

Durante questo discorso, Biden ha esortato gli americani a prendere sul serio le elezioni imminenti a causa delle sue alte poste in gioco. Questo messaggio sarà visualizzato su grandi schermi all'interno della sala della convention lunedì.

Tornando al 2016, Biden aveva accennato a servire un solo mandato prima di passare il potere, ma un mese fa ha spiegato il suo ripensamento citando la gravità delle sfide economiche e di politica estera che aveva ereditato, nonché la divisione interna.

Tuttavia, la sua apparizione alla convention è un'indicazione implicita di una transizione. Quelli coinvolti nella pianificazione hanno espresso il desiderio di dare a Biden una piattaforma per consolidare il suo lascito e le sue visioni sui successi della sua presidenza.

Nel corso della sua carriera politica, Biden ha pronunciato discorsi a più di una dozzina di convention, ma non ne ha mai tenuto uno da solo - non

La fase della convention ha un significato speciale per Biden, che ha costantemente elevato i concorrenti mentre lottava per la più alta carica.

Nel 2016, durante il suo ottavo anno come vicepresidente, nonostante fosse stato trascurato dai leader del partito, ha messo da parte il suo orgoglio personale per lodare il leader democratico uscente. Ha descritto Barack Obama come "un'incarnazione di onore, determinazione e carattere" e lo ha lodato come "uno dei migliori presidenti che abbiamo mai avuto".

I migliaia di partecipanti alla convention di Philadelphia di quell'anno sventolavano cartelli con su scritto "Joe" e "Scranton", simbolo delle radici della classe operaia di Biden e dei suoi stretti legami con la città.

Il prossimo lunedì, i riferimenti a Biden saranno più presenti che mai. Una delle sue frasi preferite, "Diffondi la fede", sarà visibile sui cartelli. I delegati della convention riceveranno borse contenenti caffè come omaggio a "Tazza di Joe", insieme ad altri regali da partner e fornitori locali.

Inoltre, alcuni membri dello staff della campagna di Biden del 2020 hanno organizzato un incontro post-discorso per gli alumni della vasta rete di Biden il prossimo lunedì.

La first lady Jill Biden, che aveva apparentemente espresso la sua disponibilità a sostenere Biden indipendentemente dalla sua decisione riguardo al futuro politico, parlerà anche alla convention il prossimo lunedì.

Una volta conclusa la serata, Biden si recherà nella California meridionale per le vacanze, permettendo alla convention di concentrarsi sul suo successore scelto.

Nonostante le alte poste in gioco in politica, Biden rimane concentrato sulla promozione della vicepresidente Kamala Harris e del suo lascito. Argomenterà che Harris è il miglior successore del suo record e la sua presidenza costruirà sulle sue realizzazioni.

Il panorama politico ha messo in evidenza l'importanza delle elezioni del 2022, con i critici che argomentano che il futuro della democrazia dipende dall'esito.

Leggi anche: