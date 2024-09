Nel processo di stupro di Avignone, l'imputato ammette apertamente i reati di cui è accusato.

In Francia, il principale imputato, un individuo di 71 anni di nome Dominique Pelicot, ha confessato in tribunale di aver permesso a più uomini di violentare sua moglie per anni. Martedì ad Avignone, ha ammesso le sue azioni dicendo: "Sono uno stupratore, proprio come tutti voi in questa stanza".

I suoi 50 co-imputati erano presenti durante la sua ammissione. Pelicot ha ammesso che erano tutti a conoscenza della situazione. Ha inoltre dichiarato che sua moglie, Gisele, non meritava un simile trattamento. Si tratta della prima volta che ammette pubblicamente i crimini in questo processo di alto profilo, poiché la sua testimonianza era stata ripetutamente rinviata a causa di problemi di salute.

Il giudice che presiede il caso aveva richiesto diverse valutazioni mediche e aveva considerato il rinvio del processo. I problemi di salute di Pelicot includono un'infezione renale, come riportato dai documenti del tribunale. Anche se è stato giudicato idoneo a comparire in tribunale, sono state fatte alcune concessioni, come fornirgli una sedia invece di uno sgabello e permettergli di fare pause per riposare.

Problemi di memoria e preoccupazioni mediche

La ex moglie di Dominique, Gisele Pelicot, aveva rivelato in tribunale la settimana scorsa di avere da anni lapsus di memoria e problemi ginecologici inspiegati. Non aveva capito appieno la natura dell'abuso del marito finché non è stato sospettato di un altro crimine.

A quel punto, gli investigatori hanno scoperto oltre 4.000 foto e video di una donna evidentemente incosciente che viene violentata, che hanno implicato Dominique nell'abuso.

