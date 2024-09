Nel processo civile, la giuria ha stabilito che solo uno dei sei individui che sostenevano l'ex presidente degli Stati Uniti Trump era responsabile di aver sottoposto l'autobus della campagna di Biden a molestie nel 2020.

Questo mese, nel tribunale distrettuale di Austin, Texas, si è tenuto un processo in cui la giuria ha rivissuto gli eventi che hanno circondato un "rally Trump" di ottobre 2020 - un convoglio di veicoli guidati da sostenitori di Trump che ha rallentato l'autobus della campagna Biden-Harris fino a una velocità da lumaca. Secondo la sentenza finale, al conducente dell'autobus è stato assegnato un risarcimento di $10,000.

Il "rally Trump" ha anche comportato danni a un SUV dello staff della campagna Biden dopo che un sostenitore di Trump lo aveva urtato, secondo i documenti del tribunale. Questo sostenitore di Trump, Eliazar Cisneros, è stato ritenuto responsabile per la violazione di una cospirazione per violare i diritti civili. Come punizione, la giuria lo ha multato di $30,000.

Oltre alle sue azioni in Texas, Cisneros ha testimoniato di aver aiutato a portare bastoni e spray al pepe al riots del Campidoglio del 6 gennaio a Washington, apparentemente per proteggersi dai gruppi di sinistra Antifa e Black Lives Matter. In una deposizione, ha anche ammesso di aver guidato il suo camion in una folla di manifestanti Black Lives Matter a San Antonio nel settembre 2020, "solo per fare una dichiarazione", secondo i documenti del tribunale.

La giuria non ha ritenuto colpevoli gli altri cinque imputati del "rally Trump". Nessuno dei sei è stato incriminato per reati penali.

I querelanti in questo caso includono il conducente dell'autobus, un direttore di stato della campagna e Wendy Davis, una ex senatrice dello stato del Texas che si trovava sull'autobus Biden-Harris come rappresentante politico e ha testimoniato sulla preoccupazione dell'incidente.

Gli avvocati dei querelanti hanno presentato alla giuria volantini distribuiti dal gruppo e conversazioni che avevano avuto sulla possibilità di ostacolare l'autobus di Biden prima che i loro camion lo circondassero sventolando bandiere Trump. La giuria ha anche ascoltato le chiamate al 911 dei testimoni oculari che temevano incidenti automobilistici a causa del convoglio.

Questo caso rappresenta uno dei pochi casi in cui il comportamento dei sostenitori di Trump è arrivato a un processo civile ai sensi di una legge post-bellica generalmente nota come "Ku Klux Klan Act", che mira a proteggere gli individui impegnati in politica da molestie o addirittura aggressioni.

Il processo, dalle decisioni dettagliate del giudice alla sentenza della giuria, e nonostante il suo risultato misto, potrebbe servire come guida per i tribunali del futuro nell'analizzare le rivendicazioni della legge KKK, in particolare in sfide che cercano di penalizzare i sostenitori di Trump, secondo fonti vicine al caso del Texas.

La giuria si è concentrata sui fatti del caso, e in precedenza un giudice federale ha deciso che le accuse di molestie del "rally Trump" potevano essere considerate una seria intimidazione politica ai sensi della legge federale.

"I sostenitori hanno dichiarato di non aver mai avuto l'intenzione di intimidire o minacciare la campagna Biden-Harris e di aver partecipato a una propria pacifica manifestazione per Trump, che credevano fosse un discorso protetto", ha scritto il giudice Robert Pitman del tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel Texas occidentale in agosto.

La natura politica degli eventi era evidente, poiché il "rally Trump" e le azioni ad esso associate erano strettamente legati alle campagne elettorali del 2020. Il processo ad Austin, Texas, ai sensi della "legge Ku Klux Klan" ha sottolineato l'importanza di proteggere gli individui impegnati in politica dalle molestie o dagli attacchi.

