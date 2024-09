- Nel primo semestre dell'anno, la Turingia ha registrato un tragico bilancio di 36 morti sulle sue strade.

Nel corso dei primi sei mesi dell'anno in corso, si è registrata una notevole riduzione delle vittime sulla strada in Turingia. L'Ufficio statistico ha riferito che solo 36 persone hanno perso la vita in incidenti stradali nello stato, il che rappresenta un calo di 16 rispetto allo stesso periodo del 2023. Inoltre, il numero totale di incidenti è diminuito di 108, attestandosi a 24.207. Di conseguenza, circa 3.515 persone sono rimaste ferite, con un calo di 287 rispetto ai primi sei mesi dell'anno scorso.

Il governo dello stato ha attribuito questo significativo miglioramento della sicurezza stradale al suo focus sull'ottimizzazione dell'infrastruttura dei trasporti e delle telecomunicazioni, come l'installazione di più sistemi di segnalazione del traffico e il miglioramento della copertura della rete mobile per i servizi di emergenza. Inoltre, la riduzione degli incidenti stradali ha portato a meno pressione sui servizi sanitari di emergenza dello stato, con tempi di risposta più rapidi per gli incidenti non stradali.

