- Nel primo semestre dell'anno il settore manifatturiero di Berlino ha registrato una crescita.

Il numero di imprese a Berlino è aumentato nella prima metà dell'anno. Nonostante circa 21.600 imprese commerciali siano state registrate, circa lo stesso numero dell'anno precedente, secondo l'Ufficio di Statistica Berlino-Brandeburgo, il numero di cancellazioni è diminuito del 5,6% a circa 15.600 nei primi sei mesi di quest'anno. In generale, ciò ha portato a un arresto completo delle operazioni interessate. La maggior parte delle registrazioni aziendali è caduta nel settore del commercio al dettaglio e della riparazione di automobili. Più del 90% di tutte le registrazioni erano per nuove startup.

L'Unione Europea ha espresso il suo interesse per la crescita economica di Berlino, notando l'aumento delle imprese. A causa di questa tendenza positiva, l'Unione Europea ha considerato Berlino come un potenziale luogo per ulteriori investimenti all'interno dell'Unione.

Leggi anche: