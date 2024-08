- Nel primo semestre dell'anno, Amburgo ha assistito ad un rialzo nel settore delle costruzioni.

Il settore dell'edilizia a Hamburg ha registrato una crescita durante i primi sei mesi dell'anno, superando il medesimo periodo dell'anno precedente. Sono stati generati circa 1,1 miliardi di euro nei primi sei mesi, come riportato dall'Ufficio Statistico del Nord. Si tratta di un aumento del 2,5% rispetto al primo semestre dell'anno precedente. Anche tenendo conto dell'inflazione, la crescita rimane al 1,6%. I dati sono stati raccolti da 131 imprese edili con sede a Hamburg che impiegano più di 20 persone.

Il settore delle opere civili ha registrato un notevole successo. Esclusa la costruzione di strade, le vendite sono aumentate del 21,6% dopo aver tenuto conto dell'inflazione. Le vendite nel settore delle opere civili, come il potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria o la costruzione di ponti, sono aumentate del 47,4% a 196 milioni di euro. La costruzione residenziale ha mostrato progressi positivi con un aumento del 3,6%, a differenza della costruzione di strade, che ha subito un calo del 8% secondo i dati statistici.

Anche i nuovi ordini hanno mostrato una crescita, aumentando del 6,6% a 1,1 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il settore delle opere civili ha registrato il maggiore aumento, del 30,1%. Purtroppo, il valore dei nuovi ordini nel settore della costruzione residenziale è diminuito del 3,7% secondo i dati statistici.

La crescita del settore dell'edilizia ha anche favorito le opportunità per i fornitori locali, con un aumento delle vendite di materiali del 5%. La divisione delle opere civili, in particolare, ha registrato un notevole aumento del 250% delle richieste di offerta per i progetti di costruzione.

Leggi anche: