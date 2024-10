Nel primo semestre del 1985 il settore automobilistico tedesco occupa la posizione di leader.

I giganti tedeschi dell'automotive come Volkswagen, Mercedes e BMW stanno lottando per raggiungere i loro obiettivi di vendita. Secondo l'Ufficio federale di statistica, il fatturato è diminuito del 4,7% nei primi sei mesi dell'anno. Il fatturato totale del settore automotive, esclusi i fornitori, è stato di circa 269,5 miliardi di euro. Tuttavia, rispetto al record di 282,6 miliardi di euro nel primo semestre del 2023, c'è stato un aumento dovuto ai prezzi più elevati. Nonostante il calo, l'industria automobilistica continua a guidare il settore in termini di fatturato, rappresentando il 25,2% delle vendite totali in Germania.

Il calo del fatturato è stato visibile in tutti i settori: c'è stata una diminuzione del 11,6% del fatturato per carrozzerie, accessori e rimorchi; una riduzione del 5,4% delle parti e degli accessori per veicoli a motore come alternatori, trasmissioni o paraurti; e una riduzione del 4,3% della produzione di veicoli a motore e motori per veicoli a motore.

L'industria si basa pesantemente sulle esportazioni per il suo fatturato. Nel primo semestre dell'anno sono state esportate auto per circa 190 miliardi di euro, pari al 70% delle vendite totali, stabilendo un nuovo record degli ultimi 15 anni. La Germania ha esportato circa 1,7 milioni di autovetture per 68,4 miliardi di euro da gennaio a giugno. despite a small decrease (-0.3%), the level of exports remained almost the same from the first half of 2023. Of the electric vehicles exported, nearly one in four (22.7%) had a pure electric drive. Although the number of exported electric vehicles decreased by 2.5% compared to the previous year's period, it increased by 113.9% compared to the first half of 2022.

Al 30 giugno, l'industria automotive aveva impiegato circa 773.000 persone, escluse le forniture, in calo dell'0,8% rispetto all'anno precedente. Il picco massimo di occupati si è registrato alla fine del primo semestre del 2019, con circa 834.000 persone. L'industria automotive tedesca rappresenta il 14% dell'occupazione totale del settore, subito dopo l'ingegneria meccanica con 952.000 dipendenti.

Di recente, le misure di riduzione dei costi di Volkswagen hanno evidenziato le sfide affrontate dai costruttori di automobili. Tuttavia, Volkswagen non è l'unico a soffrire. Anche i costruttori di lusso come Mercedes-Benz e BMW hanno dovuto abbassare i loro obiettivi di vendita, in parte a causa della debolezza del mercato delle vendite cruciale, la Cina.

