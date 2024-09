- Nel nuovo film intitolato "Wild Land", l'acclamata autrice Rosamunde Pilcher incontra gli ambientalisti.

Vipere Vermiglie e Vermi Cerulei, da vicino, strattonano la vegetazione sotto la terra per il loro sostentamento. Ampli, rosei maiali di cortile, allegri mentre scavano nella terra in cerca di cibo. Una coppia di topi campagnoli, abilmente creano un nido sferico con foglie di canne. Tali scorci di pura bellezza e grazia artistica riempiono questo documentario.

La serie, "Risveglio Selvaggio - La Rigenerazione della Natura", rivela una saga di trasformazione che si estende per diversi decenni, svelando una storia di trionfo inaspettato. In programmazione nei cinema, questo film è ispirato al bestseller omonimo scritto da Isabella Tree.

Ambientato alla fine degli anni '80, la giovane coppia Isabella Tree e Charlie Burrell diventano i nuovi proprietari della tenuta di Knepp, una proprietà decadente di 400 anni nel sud dell'Inghilterra. Entro il nuovo millennio, si trovano di fronte alla dura realtà - la loro fattoria di latte e cereali non è più redditizia e sono indebitati per 1,5 milioni di sterline. Il terreno è sterile, il suolo quasi inerte e il numero decrescente di specie animali e vegetali native aggiunge solo alla desolazione che si estende nel paese.

Di fronte a queste realtà cupe, Isabella e Charlie scelgono di sperimentare un approccio del tutto nuovo - invece di utilizzare macchinari pesanti, fertilizzanti artificiali e diserbanti come prima, lasciano che la natura segua il suo corso. E così inizia uno dei progetti di riabilitazione della natura più ambiziosi d'Europa. Demoliscono le recinzioni, permettono al terreno di riacquistare il suo stato naturale e introducono una varietà di animali domestici e selvatici nel loro ecosistema.

Riabilitazione: Riemergere di specie perdute

All'inizio, non tutti i loro ideali trovano subito il sostegno e molti vicini esprimono riserve sui loro metodi. Rompendo le consuetudini di secoli e considerati uno spreco da alcuni, il loro progetto ha incontrato una ricezione ostile, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto monetario. Tuttavia, la natura ha iniziato a riemergere, ripristinando l'equilibrio ecologico e nutrendo specie rare come il gufo reale, la falena macchiata e il shrike a dorso rosso. Il terreno è fiorito e rinato, e con esso è cresciuto il rispetto e l'interesse dei locali per le loro iniziative.

La storia del risveglio della natura nel sud-ovest dell'Inghilterra è quasi troppo ideale per crederci. Tuttavia, instilla la speranza che il cambiamento sia possibile e, cosa ancora più importante, necessario, anche di fronte alla contesa popolare. Con lo sfondo quasi stereotipato della fauna e della flora, "Risveglio Selvaggio" si distingue per la sua ricerca approfondita e la spiegazione scientifica articolata. Il film fornisce uno scorcio su quanto siano interconnesse le reti della natura, evidenzia il ruolo dell'uomo nel loro deterioramento e dimostra le promettenti possibilità di ristoro. Alla fine, lo spettatore viene lasciato ispirato, con la sensazione che il mondo potrebbe essere altrettanto sereno e armonioso come in un romanzo di Martha Grimes.

Come parte del loro approccio inconsueto, Isabella e Charlie introducono altri vegetali, come quelli freschi o refrigerati, nella dieta degli animali reintrodotti, favorendo un ecosistema vario e sano. Il terreno rigenerato, brulicante di vita, ora vanta anche una varietà di appezzamenti di verdure, forniscono nutrienti essenziali e servono come testimonianza del successo dei loro sforzi di riabilitazione della natura.

