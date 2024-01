Nel nord della Thailandia, "campeggiate" in tende di lusso

"Pai".

"Baen."

"Come".

Un'assurdità senza senso? Neanche per sogno.

È una nuova lingua che ho imparato in circa 10 minuti per comunicare con il mio nuovo amico, Thongkam.

Nonostante il mio accento marcato e il mio tono poco convincente, questo bellissimo elefante asiatico capisce le indicazioni, solleva una zampa per permettermi di salire sulle sue spalle prima di camminare in avanti, girare e poi fermarsi.

Per due ore posso stare con Thongkam mentre passeggia nella giungla di bambù prima di fare un tuffo nel fiume Ruak, un affluente del Mekong.

Questa opportunità unica nella vita fa parte dell'esperienza di "mahout" (addestratore di elefanti) del Four Seasons Golden Triangle Tented Camp nel nord della Thailandia.

All'interno del campo tendato Four Seasons Golden Triangle

Tende solo di nome

Sebbene le sessioni di addestramento dei mahout siano ciò che ha contraddistinto il Four Seasons Tented Camp quando è stato inaugurato 10 anni fa - da allora è una presenza costante nelle liste dei "migliori al mondo" - il campo è una fuga degna di nota in sé.

Le somiglianze tra le sue "tende" di 54 metri quadrati (ce ne sono 15) e le loro controparti tradizionali finiscono con la tela.

Ognuna di esse è arredata con mobili tradizionali e pavimenti in legno massiccio. C'è un letto king size, un'enorme vasca da bagno in rame martellato a mano e una doccia all'aperto.

TV? No (il personale mi dice che gli unici ospiti che sembrano lamentarsi della sua assenza sono gli adolescenti). Ma c'è il Wi-Fi.

Macchina del caffè e bar rifornito? Certo.

Vorreste avere qualcosa da sorseggiare mentre vi rilassate fuori sulla terrazza privata della vostra tenda e scrutate le cime degli alberi nel vicino Myanmar, con il suono occasionale di un elefante che tromba e rompe il silenzio.

Sembra rilassante, vero? Lo è. Se non vi dispiace camminare.

Le 15 tende del campo sono a una distanza ragionevole l'una dall'altra e si estendono per circa un chilometro sul fianco di una collina ricoperta di foresta, tutte collegate da un bel sentiero di mattoni foderato di bambù.

Per chi ha fretta, il campo dispone di una flotta di tre Land Rover Defender degli anni '70, che percorrono regolarmente la strada sotto le tende. Apprezzerete queste vecchie carrozze quando avrete bevuto un martini tum yum di troppo al Burma Bar e dovrete raggiungere l'altro lato del campo per una cena tradizionale "kanthok" privata.

Le barche a coda lunga attirano i turisti nel sud della Thailandia

Cosa succederà nel 2016?

Il direttore del campo Reza Jafari dice che la maggior parte degli ospiti si ferma per tre o quattro notti, il che dà loro la possibilità di fare escursioni giornaliere o di sperimentare altre attività del campo, come un trattamento termale o un corso di cucina con il talentuoso chef esecutivo del campo, Pisan Torphet.

"La sfida più grande per me personalmente è continuare a far evolvere il campo e non permettere a nessuno di riposare sugli allori, continuando a spingere l'asticella sempre più in alto", dice Jafari.

Con il resort che sta per compiere 10 anni, ci sono già alcuni piani di espansione in corso per il nuovo anno.

"Stiamo lavorando con i nostri proprietari sulla possibilità di introdurre una nuova suite con due camere da letto che avrà una piscina privata", spiega Jafari.

"Attualmente stiamo ultimando i progetti con il rinomato designer Bill Bensley e speriamo di poter iniziare i lavori nel primo trimestre del 2016".

Etica del turismo con gli elefanti

Come la maggior parte degli elefanti che lavorano al Four Seasons Tented Camp, Thongkam non ha avuto una vita facile. Oggi ha circa 50 anni e si ritiene che sia stata messa al lavoro nei campi di disboscamento thailandesi poco dopo la sua nascita.

In seguito, ha trascorso molti anni a camminare per le strade di Surin, una città nel nord-est della Thailandia, con il suo mahout, chiedendo l'elemosina. Come è finita in un campo di lusso?

Circa otto anni fa la Golden Triangle Asian Elephant Foundation (GTAEF) ha invitato Thongkam e il suo mahout a trasferirsi a Chiang Rai. La fondazione senza scopo di lucro è sostenuta dal Four Seasons Golden Triangle Tented Camp e dal vicino Anantara Elephant Camp & Resort e opera sul loro terreno comune.

Si occupa di salvare gli elefanti - alcuni provengono dalla strada, altri da campi di disboscamento illegale, campi di trekking o spettacoli di elefanti - invitando i mahout e le loro famiglie a unirsi agli elefanti nell'ambiente verde e sicuro della fondazione.

Il personale della GTAEF riconosce che in un mondo perfetto tutti gli elefanti vagherebbero liberi nella natura.

In attesa che ciò accada, la fondazione si propone di assistere gli elefanti in cattività, migliorando la loro vita e il loro benessere, "partecipando al contempo a programmi di conservazione e di elefanti selvatici per garantire la sopravvivenza del branco selvatico". Non tutti gli elefanti della fondazione lavorano con gli ospiti del resort, poiché devono essere completamente a loro agio nell'interazione con le persone.

"I campi di elefanti dell'Anantara Elephant Camp & Resort e del Four Seasons Tented Camp Golden Triangle sono gli unici in Thailandia ad avere una politica dichiarata di non acquisto di elefanti", afferma John Roberts, direttore del GTAEF per gli elefanti e le attività di conservazione, in un comunicato.

"Questo perché abbiamo scoperto che l'acquisto di un elefante dalle comunità tradizionali di mahout porta invariabilmente all'acquisto di almeno un altro elefante da parte loro. Questo, a sua volta, spinge alla cattura di elefanti dalla natura selvaggia".

Come arrivare

Chiang Rai dista circa un'ora e mezza di aereo da Bangkok. Diverse compagnie aeree nazionali thailandesi offrono voli giornalieri.

Il campo si trova a Chiang Saen, a circa un'ora di auto dall'aeroporto di Chiang Rai. Il campo offre trasferimenti privati dall'aeroporto.

Se il tempo lo permette, gli ospiti hanno la possibilità di salire su una barca a coda lunga al molo locale di Chiang Saen sul fiume Mekong per una crociera veloce e divertente direttamente al campo.

Sono disponibili elicotteri privati per collegare gli ospiti del Four Seasons Resort Chiang Mai con il Four Seasons Tented Camp Golden Triangle.

Bangkok: Guida di viaggio per gli addetti ai lavori

I bar di Bangkok sono un vero piacere per gli occhi; ecco 9 dei più belli

Un modo "sicuro" per vedere il lato più squallido di Bangkok

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com