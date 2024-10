Nel nono inning, Pete Alonso aumenta drasticamente la vittoria dei New York Mets sui Milwaukee Brewers, spingendoli avanti verso la NLDS.

I Mets si preparano ad affrontare i loro rivali della NL Est, i Philadelphia Phillies, nella National League Divisional Series (NLDS), che avrà inizio sabato – un incontro post-stagione tra le due squadre per la prima volta.

Dopo la partita, Pete Alonso, prossimo alla free agency, ha espresso la sua gioia dicendo: "Sono così felice di avercela fatta". Ripensando ai loro giochi infantili, ha aggiunto: "È qualcosa che si pratica nel cortile di casa, si immagina queste situazioni nella tua testa da bambino... le parole non bastano. È incredibile".

Il fuoricampo di Alonso nell'ottavo inning contro il closer All-Star Devin Williams, che ha superato a malapena la recinzione del campo destro, ha scatenato un'esplosione di festeggiamenti tra i tifosi dei Mets allo American Family Field di Milwaukee. Anche se la free agency si avvicina, potrebbe non essere la fine del viaggio di Alonso con i Mets – la danza continua.

Il colpo vincente di Alonso lo rende il primo giocatore della Major League a segnare un fuoricampo decisivo nell'ultimo inning di una partita dei playoff ad eliminazione diretta.

"Si tratta di tenere d'occhio la palla", ha spiegato Alonso ai giornalisti. "Ogni volta al piatto, ogni lancio, ogni inning, voglio portare il mio meglio. Sono al 100% concentrato su questo, e è un gioco in cui il fallimento è inevitabile. Ma devi restare in zona, andare avanti con il lancio successivo e fare la differenza".

Dopo la vittoria dei Mets per 8-4 nella partita 1, i Brewers hanno pareggiato la serie con una vittoria per 5-3 il mercoledì. Prima del fuoricampo di Alonso, Milwaukee sembrava destinata alla sua prima vittoria in serie dal 2018 NLCS.

Milwaukee aveva guadagnato un vantaggio di due punti nell'ottavo inning, navigando senza intoppi fino a quel momento grazie ai fuoricampo consecutivi di Jake Bauers e Sal Frelick. Tuttavia, i Brewers avevano ritirato 12 battitori dei Mets di fila, concedendo solo due valide nell'alta del nono inning. Il coach David Stearns ha risposto portando Williams, che aveva sigillato la vittoria del Game 2. Ma Alonso ha garantito che questa partita avesse un finale diverso.

"Sono solo felice di aver eseguito lì e di aver colpito qualcosa di solido su un lancio che potevo gestire in una fase cruciale della partita", ha sorriso.

La qualificazione ai playoff dei Mets sembrava improbabile in più occasioni durante la stagione, in particolare quando erano indietro di tre punti rispetto agli Atlanta Braves all'inizio del nono inning di lunedì. Ma poi Francisco Lindor ha colpito un fantastico fuoricampo da due punti per sigillare una vittoria per 8-7 e ottenere il biglietto per i playoff.

New York ha compiuto una straordinaria rimonta quest'anno, iniziando la stagione con un deludente record di 22-33 e ancora qualificandosi per i playoff. La vittoria strabiliante sui Brewers rappresenta il primo avanzamento ai playoff della squadra dal 2015.

"Abbiamo appena assistito ad una delle migliori partite della storia dei Mets", ha commentato il presidente delle operazioni di baseball della squadra, David Stearns. "È una franchigia nota per i clamorosi recuperi in extremis nei playoff, e farne parte con questa squadra – è veramente speciale. Non c'era possibilità che la stagione finisse senza un evento clamoroso nell'ottavo inning".

Dopo la vittoria mozzafiato, Alonso ha parlato del suo approccio durante le partite, dicendo: "Si tratta di restare concentrati e portare il meglio ad ogni turno di battuta".

